Más de 500 edificaciones evidencian el crecimiento urbano y comercial de Pedernales

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Pedernales experimenta un acelerado crecimiento poblacional y un notable desarrollo de infraestructuras comerciales, impulsado principalmente por la inversión privada que ha seguido a la multimillonaria intervención del Gobierno en obras básicas y viales.

Las inversiones estatales en calles, carreteras, caminos vecinales, sistemas de agua potable, planta de tratamiento y otras infraestructuras complementarias al desarrollo turístico han creado un escenario favorable para el auge de la construcción y los negocios.

De acuerdo con estimaciones locales, actualmente se levantan más de 500 edificaciones, entre apartamentos, hoteles, cabañas, locales comerciales, casas de alquiler y otros servicios vinculados a la actividad turística y comercial en esta zona fronteriza.

Este dinamismo refleja un crecimiento sostenido no solo en términos estructurales, sino también económicos, con la creación de empresas de servicios básicos destinadas a suplir la creciente demanda de los miles de visitantes que han llegado a Pedernales en los últimos meses.

Durante un recorrido por sectores como Aviación, Cayucos, Guayacanes, Las Flores y Los Altagracianos, se observa una gran cantidad de viviendas y apartamentos en construcción, consolidando a Pedernales como una de las ciudades con mayor proyección de desarrollo del país en la actualidad.

El auge ha elevado la demanda de propiedades y mejoras, hasta el punto de que, según munícipes, resulta cada vez más difícil adquirir solares o viviendas disponibles.

El crecimiento urbano se concentra principalmente en las periferias norte, este y sureste del municipio, donde ya se levantan grandes emporios comerciales dedicados a la mecánica, la construcción, la artesanía, centros de comida a gran escala, expendio de bebidas y otros renglones productivos.