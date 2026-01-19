Novak Djokovic gana su partido número 100 en el Abierto de Australia

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El astro El inoxidable serbio logró superar cómodamente al español Pedro Martínez en su debut para seguir alcanzando marcas. igualó dos récords históricos del tenis al comenzar su 21.º Abierto de Australia, y el lunes por la noche sumó otro hito con su victoria número 100 en Melbourne Park.

"Bueno, ¿qué puedo decir? Me gusta cómo suena; centurión es bastante bueno", dijo el 24 veces ganador de Grand Slam tras su victoria por 6-3, 6-2, 6-2 en primera ronda sobre el español Pedro Martínez. "Una sensación agradable".

Djokovic, de 38 años, tiene ahora un récord de 100-10 en el Abierto de Australia, donde ha ganado 10 títulos. También ha ganado 102 en Wimbledon y 101 en Roland Garros.

Lo que realmente desea más que nada son seis más en las próximas dos semanas, suficientes para ganar su 25.º Grand Slam y convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

Al comenzar su 21.ª participación en el Abierto de Australia, igualó el récord del torneo que ostentaba Roger Federer. Al comenzar su 81.º Grand Slam, igualó otro récord que Federer compartía con Feliciano López.

"Hacer historia es una gran motivación", afirmó.

Djokovic mostró señales de su gran momento, con un ganador de derecha cruzado en el primer set que devolvió a la multitud entusiasta del Rod Laver Arena a su mejor momento.

No enfrentó ningún punto de quiebre en una actuación impecable al saque, tuvo un porcentaje de puntos ganados con el primer servicio del 93% y disparó 14 aces, incluyendo uno en punto de partido.

"La actuación de esta noche fue sin duda magnífica. No me puedo quejar", dijo, añadiendo que la contundente victoria "enviaba la señal correcta, no solo a ti mismo, sino a todos tus oponentes".