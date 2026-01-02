Los precios de los combustibles del 3 al 9 de enero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 03 al 09 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio ascendente a RD$71.9 millones.

De acuerdo con el funcionario, el gas licuado de petróleo (GLP) recibirá un subsidio de RD$6.85 por galón, mientras que el gasoil Regular será subsidiado con RD$2.88 por galón, como parte de las medidas para proteger la economía familiar y garantizar estabilidad en el mercado energético.

Precios de los combustibles (03 al 09 de enero de 2026)

• Gasolina Premium: RD$290.10 por galón (sin variación)

• Gasolina Regular: RD$272.50 por galón (sin variación)

• Gasoil Regular: RD$224.80 por galón (sin variación)

• Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón (sin variación)

• Avtur: RD$187.89 por galón (sube RD$1.09)

• Kerosene: RD$219.40 por galón (sube RD$1.50)

• Fueloil #6: RD$138.14 por galón (sube RD$0.62)

• Fueloil 1%S: RD$155.85 por galón (sube RD$1.19)

• Gas licuado de petróleo (GLP): RD$137.20 por galón (sin variación)

• Gas natural: RD$43.97 por m³ (sin variación)

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$63.05, según las publicaciones diarias del Banco Central.