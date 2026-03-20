Precios de gasolinas, gasoil y otros combustibles vuelven a subir; GLP sigue igual

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Santo Domingo, D.N. — Frente a la inestabilidad del mercado petrolero global a raíz del conflicto armado en Medio Oriente, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció hoy un conjunto de medidas orientadas a proteger la economía de las familias dominicanas y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta decisión gubernamental responde a una crisis mundial sin precedentes: de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la actual coyuntura bélica está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia petrolera mundial, lo que ha elevado el precio del barril WTI en un 70 % en lo que va de 2026.

Para mitigar este impacto de forma inmediata, el Gobierno asumirá un subsidio proyectado de RD$ 1,702.2 millones durante esta semana. No obstante, como una medida de responsabilidad fiscal, el Estado ha dispuesto un reajuste de RD$ 10 pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil. Esta corrección focalizada permite preservar las finanzas operativas y garantizar que los recursos públicos se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. Para proteger la cadena productiva nacional, el Estado absorberá más de RD$ 45 pesos por galón en la gasolina premium y más de RD$ 90 pesos en el gasoil óptimo.

Para asegurar que este reajuste no afecte la base económica de las familias dominicanas, el Gobierno ha trazado una línea de contención, manteniendo congelado el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esta medida garantiza la estabilidad en los costos de preparación de alimentos en todos los hogares y ayuda a la operatividad del transporte público de pasajeros.

Simultáneamente, el Estado identificó de ahorros internos por RD$ 10,000 millones en partidas estatales no prioritarias que serán utilizados para seguir subsidiando los combustibles.

Precios de los combustibles

Para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$305.10 por galón; sube.

Gasolina Regula, RD$287.50 por galón; sube.

Gasoil Regular, RD$239.80 por galón; sube.

Gasoil Óptimo, RD$257.10 por galón; sube.

Avtur, RD$323.49 por galón; sube.

Kerosene, RD$366.60 por galón; sube.

Fueloil #6, RD$201.38 por galón; sube.

Fueloil 1%S, RD$215.86 por galón; sube.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.18, de las publicaciones diarias del Banco Central.