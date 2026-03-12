Presidente Senado apoya renegociación del contrato con la Barrick

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró hoy que el momento es oportuno para la renegociación del contrato del Estado con la minera Barrick Gold, a fin de que el país se beneficie del alto precio del oro en el mercado internacional.

Al ser entrevistado mientras participaba en el Encuentro Industrial “Hacia un nuevo marco legal de defensa de la competencia en la República Dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), De los Santos expresó que nunca se ha opuesto “a todo lo que se pueda mejorar, y ojalá se pueda hacer la renegociación con la minera Barrick Gold.

Agregó: “Yo lo veo viable, fruto de que los precios del oro han aumentado considerablemente”.

El senador de la provincia Sánchez Ramírez, donde se encuentra el yacimiento minero de oro que explota la Barrick Gold., dijo que “vamos a rogarle a Dios que siga aumentando el precio del oro”.

Expresó que el presidente de la República, Luis Abinader, entiende que debe renegociarse el contrato con la Barrick Gold, y que no habría un mejor momento que el actual.

Sin embargo, afirmó que el país tiene que enfocarse en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual puede traer consecuencias económicas muy delicadas para la República Dominicana.

“Ahora mismo estamos en una situación en que todo debe ser analizado y sopesado y, sobre todo, pensar con cabeza fría, debido a que se está en un contexto internacional que no es el más cómodo”, sostuvo.

Reiteró que todo lo que pueda hacerse para que el país obtenga mayores beneficios del precio del oro cuenta con su apoyo.