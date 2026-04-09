Diputado encabeza recorrido en zonas afectadas por lluvias en Santo Domingo Oeste

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Santo Domingo Oeste. – El diputado Ignacio Aracena realizó un recorrido por diversas comunidades impactadas por las recientes lluvias en el municipio Santo Domingo Oeste, incluyendo los sectores Guajimía, La Palma, Manoguayabo y El Hoyo del barrio Enriquillo, con el objetivo de evaluar los daños y brindar apoyo directo a las familias afectadas.

Durante la jornada, el legislador constató las condiciones en las que se encuentran las zonas vulnerables, destacando la gravedad de la situación en el sector El Hoyo de Enriquillo, una comunidad históricamente afectada por fenómenos climáticos, pero que en esta ocasión ha sufrido consecuencias más severas.

“Hoy acabamos de terminar un recorrido por el sector del Hoyo del barrio Enriquillo, un sector que tradicionalmente ya es golpeado de manera drástica, pero en esta ocasión ha sido implacable lo que ha pasado aquí”, expresó Aracena.

El recorrido fue realizado en coordinación con líderes comunitarios, entre ellos el presidente de la junta de vecinos, conocido como Beni, y el dirigente territorial Manuel Toledo, quienes acompañaron al diputado en el levantamiento de información y la identificación de las principales necesidades de los residentes.

Como parte de la intervención, el diputado informó que se han entregado ayudas en casos específicos y que se han asumido compromisos adicionales para asistir a otras familias afectadas, canalizando el apoyo a través de los representantes comunitarios.

Asimismo, destacó la presencia de autoridades municipales y de instituciones del Estado que realizaron levantamientos técnicos en la zona con miras a implementar acciones de respuesta ante la situación generada por las lluvias.

El legislador reiteró que su accionar responde a un compromiso social con las comunidades que representa, enfatizando la importancia de la solidaridad en contextos de emergencia.

Las lluvias recientes han afectado de manera significativa distintas zonas de Santo Domingo Oeste, lo que ha motivado la intervención conjunta de autoridades, líderes comunitarios y organismos de respuesta, en un esfuerzo por mitigar los daños y brindar asistencia oportuna a la población.