Diputado busca modificar contrato con la Barrick Gold

El diputado nacional de Alianza País (AlPaís), Pedro Martínez, sometió este lunes dos proyectos de resolución dirigidos al Poder Ejecutivo, orientados a garantizar mayores beneficios para República Dominicana, derivados de la explotación del oro y a fortalecer la estabilidad económica del país.

La primera iniciativa busca la renegociación o enmienda del contrato de explotación de la mina de Pueblo Viejo, por el notable incremento del precio del metal en el mercado internacional.

Martínez explicó que ese contrato fue negociado en un contexto muy distinto al actual, cuando la onza de oro no alcanzaba los mil dólares, mientras que hoy la proyección que supere los cinco mil.

“El aumento extraordinario del precio del oro ha generado beneficios considerables para la empresa explotadora, sin que haya sido necesaria una nueva inversión”, expuso.

Sostuvo que los beneficios extraordinarios, producto de la especulación y el alza del precio del mineral, deben traducirse en mayores ingresos para el Estado, por lo que considera necesario revisar los términos económicos del contrato vigente.

La segunda resolución sometida por el legislador, solicita al Poder Ejecutivo la creación de una reserva estratégica de oro físico, como parte de una política responsable de fortalecimiento de las reservas nacionales.

Estima que el pago que recibe el país por la explotación del oro no debe destinarse exclusivamente al gasto corriente, sino, debe seguir el ejemplo de los países desarrollados y aprovechar ese recurso para crear una reserva estratégica en oro físico.