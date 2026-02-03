¿Cómo beneficia a República Dominicana el alza del precio del oro?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista Henri V. Hebrard afirmó que el reciente aumento del precio del oro en los mercados internacionales representa una oportunidad positiva para la República Dominicana.

“El oro ha subido un 6% en pocos días, alcanzando récords históricos, y estas turbulencias son favorables para nuestro país”, explicó.

Hebrard recordó en el programa El Dia de Telesistema canal 11, que la mina de Pueblo Viejo coloca a la nación entre los principales productores de oro del continente.

“Las exportaciones crecieron 62% en 2025, generando más divisas y estabilidad cambiaria”, puntualizó, al tiempo que destacó que el Estado recibe mayores ingresos fiscales cuando el precio internacional se incrementa.

El especialista desmintió la idea de que el contrato con Barrick Gold limite los beneficios del país.

“No existe un precio fijo; el Estado recibe proporcionalmente más cuando el oro sube”, aclaró. Sin embargo, advirtió que los ingresos mineros son extraordinarios pero finitos, por lo que deben administrarse con visión de largo plazo.

“El oro es un recurso no renovable, urge invertir en proyectos reproductivos y evitar que los fondos se pierdan en subsidios”, subrayó.

En cuanto a los desafíos internos, Hebrard señaló que persisten problemas estructurales como la desigualdad salarial, la informalidad laboral y la inflación en alimentos. “Aunque la economía crece, todavía hay brechas que requieren reformas profundas en salud, educación y formalización del trabajo”, dijo.

De cara al 2026, el economista planteó que las prioridades deben ser bajar las tasas de interés, recuperar la construcción y estabilizar los precios de la canasta básica. “Mantener confianza y optimismo es clave para sostener el crecimiento”, concluyó.