Primas del sector seguro crecen pero son bajas respecto a región

El volumen de primas del mercado asegurador de la República Dominicana ascendió a RD$135,354,3 millones (US$2,277,8 millones), lo que representa un incremento nominal del 17,3% y un crecimiento real del 13,6%, de acuerdo a un estudio de Mapfre Seguros.

A pesar de estos resultados el índice de penetración (primas/PIB) es 1,8% en 2024, mantenido aún muy por debajo de los valores promedio de los mercados de la región de 3,2%. Por otra parte, en 2024, la densidad del seguro (primas per cápita) se situó en 11,844,6 pesos (199,3 dólares), 16,3% por encima del nivel alcanzado en 2023 (10,180,3 pesos).

El informe presentado por Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics destaca que las primas del segmento de los seguros de Vida crecieron un 20% nominal, hasta alcanzar los RD$22,497.3 millones. En el ramo de los seguros de Vida individual las primas aumentaron un 60.4% en términos nominales, hasta los RD$1,922,2 millones en tanto que las de los seguros de Vida colectivo se situaron en los RD$20,575,2 millones , lo que supone un 17.3% más que el año anterior.

El estudio revela que en lo que respecta a los ramos de No Vida (que suponen el 83,4% del total), crecieron un 16,8% en términos nominales (13,1% real), hasta situarse en los RD$112,856,9 millones.

González expuso que al cierre del tercer trimestre de 2024, las inversiones de las aseguradoras del país alcanzaron US$1,333.2 millones, concentrándose en instrumentos de deuda y renta variable (75.7%) y, en una proporción relativamente menor, en inmuebles (7%) y tesorería (8,1%).