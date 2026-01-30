En primeros 23 días del año Gobierno destinó RD$954.66 millones pago intereses deuda

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Durante los primeros 23 días del año, el Gobierno destinó RD$21,957.3 millones al pago de intereses de la deuda pública, lo que representa el 0.3% del producto interno bruto (PIB). El promedio diario fue de RD$954.66 millones.

De ese monto, RD$20,020 millones corresponden al pago de intereses de la deuda externa y RD$1,936.2 millones a la deuda interna.

El Gobierno pagó un millón de pesos por concepto de comisiones y otros gastos bancarios relacionados con la deuda pública, según el último informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.

En el presupuesto de este año se han consignado RD$324,257.1 millones para el pago de intereses de la deuda pública. En el presupuesto de 2025, el monto ascendía a RD$286,203.6 millones.

En gastos de capital, el gobierno ejecutó RD$4,344.8 millones, de los cuales RD$2,031.1 millones se destinaron a construcciones en proceso.

El Gobierno devengó ingresos por RD$106,829 millones y gastos por RD$90,949.6 millones, por lo que el déficit fiscal fue de RD$15,879.4 millones.

De los ingresos obtenidos entre el 1 y el 23 de enero, RD$106,807 millones correspondieron a ingresos corrientes, RD$148 millones a donaciones corrientes y RD$22 millones a donaciones de capital.

El Gobierno devengó RD$21,046.8 millones en remuneraciones, RD$972.8 millones en sobresueldos y RD$113.1 millones en gratificaciones y bonificaciones. Las instituciones con mayor ejecución presupuestaria son el Ministerio de Educación, con RD$17,820.8 millones, el Ministerio de Salud Pública, con RD$10,480.6 millones y la Presidencia de la República, con RD$5,426.3 millones.