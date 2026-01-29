Gobierno avanza en la reforma de la Ley Minera y alista anteproyecto para próxima legislatura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, avanzó este miércoles en la revisión de la reforma de la Ley Minera 146-71, al anunciar que está prácticamente listo un anteproyecto actualizado que incorpora las observaciones realizadas en encuentros previos, con miras a someter un texto definitivo en la próxima legislatura.

Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante su participación en la séptima sesión del Comité de Minería de Meta RD 2036, donde explicó que el proceso de socialización con los actores del sector permitirá perfeccionar el contenido del proyecto, mediante una agenda de reuniones continuas, a partir de la próxima semana, orientadas a lograr una propuesta alineada a las prioridades nacionales de desarrollo.

Santos subrayó la necesidad de reforzar los componentes medioambientales de la legislación, fortalecer los procesos de permisología, garantizar un mayor involucramiento y regulación de las inversiones que se desarrollan en las comunidades mineras, así como establecer un tratamiento tributario claro, moderno y bien estructurado para el sector.

La sesión fue encabezada por Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y sirvió de espacio para analizar las necesidades actuales de la minería nacional, así como las acciones a corto, mediano y largo plazo orientadas a impulsar un crecimiento sostenible, competitivo y socialmente responsable de la actividad minera en República Dominicana.

En ese contexto, el coordinador del Comité de Minería, Pedro Esteva, presentó los resultados y acuerdos de la reciente reunión de avances de los comités sectoriales, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, celebrada el pasado 16 de enero.

Asimismo, se abordaron los requerimientos identificados y los próximos pasos para la simplificación de los procesos administrativos en el sector, como parte de los esfuerzos por mejorar el clima de inversión y fortalecer la institucionalidad minera.

La jornada forma parte del seguimiento estratégico a los compromisos asumidos dentro de la agenda nacional Meta RD 2036, creada mediante el decreto 337-24, que tiene como objetivo duplicar el producto interno bruto (PIB) real del país al 2036.

Al encuentro asistieron, además, el viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Davis Aracena; el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Alejandro Peña Prieto; el director de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, Martín Valerio y el director general de Minería, Rolando Muñoz.