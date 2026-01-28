Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

De los más de 90 proyectos de inversión en el Distrito Nacional para este año, la mayoría están relacionados con la construcción y remodelación de obras.

La remodelación de las oficinas del Tribunal Constitucional, con un presupuesto de RD$800 millones, constituye la obra de mayor monto en el Distrito Nacional.

En segundo lugar lo ocupa la reparación de las instalaciones deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con RD$692.2 millones.

Para la construcción de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar se tiene presupuestado RD$636.8 millones, según la Dirección General de Presupuesto.

En la reconstrucción de la infraestructura vial de la circunscripción 2 del Distrito Nacional figura un monto de RD$550.7 millones.

La circunscripción 2 del Distrito Nacional abarca los sectores Ensanche La Fe, Kennedy, Cristo Rey, Los Ríos, Viejo Arroyo Hondo, Galá, La Puya, Los Jardines del Norte, Arroyo Hondo 1,2 y 3, Cuesta Hermosa 1,2 y 3, Villa Claudia, Los Peralejos y Villa Marina.

El presupuesto para la construcción del edificio de parqueos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) asciende a RD$262.2 millones.

Para la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo se presupuestaron RD$250 millones.

En la remodelación del Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto, el monto asignado es de RD$365 millones.