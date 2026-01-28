La alegría del Escogido cruza la política: Luis Abinader y otras figuras felicitan al bicampeón

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader felicitó este martes a los Leones del Escogido por lograr su corona 18 al vencer por 1-0 a los Toros del Este y proclamarse como bicampeones del béisbol invernal dominicano.

"Felicito a los Leones del Escogido @EscogidoBBClub por conquistar el bicampeonato. Un triunfo que refleja disciplina, trabajo en equipo y orgullo escalarta", expresó el mandatario a través de su red social de X.

"¡Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda su fanaticada!", concluyó Abinader.

Otras felicitaciones

La vicepresidenta Raquel Peña también se sumó a las congratulaciones para los melenudos "por este bicampeonato que llena de alegría a toda su fanaticada".

De igual forma, el expresidente Leonel Fernández también felicitó a sus tocayos "leones" del equipo rojo. "Felicito a los Leones del Escogido por su segundo campeonato consecutivo, reflejo de disciplina, talento y espíritu competitivo"

Agregó que "desde este momento, el Escogido se viste de los colores de la patria en la Serie del Caribe"

El senador Omar Fernández destacó que "dos campeonatos consecutivos no se logran por casualidad: hablan de carácter, constancia y buen béisbol".

Y expresó que los Leones van "ahora, a la Serie del Caribe, a dejar en alto los colores de la República Dominicana"

Asímismo, el dirigente político Carlos amarante Baret también se vistió de rojo. "Algunos adversarios querían ver el estadio lleno. ¡Complacidos! Escogido Campeón", sealó.

Sobre el juego

Con este nuevo título, los Leones del Escogido se consolidan como el tercer equipo más ganador del béisbol invernal dominicano, solo por detrás de los Tigres del Licey (24 campeonatos) y las Águilas Cibaeñas (22).

El Escogido obtuvo su cuarta victoria ante los Toros del Este en una serie final pactada al mejor de siete partidos, que quedó definida en cinco encuentros (4-1).