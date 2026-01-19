Banco Caribe abre sus puertas en Ágora Santiago Center

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTIAGO. – Banco Caribe continúa fortaleciendo su presencia en el territorio nacional con la apertura de una nueva y moderna sucursal en el recién inaugurado centro comercial Ágora Santiago Center. Esta nueva instalación forma parte del plan estratégico de expansión y evolución de la entidad bancaria, que apuesta por una banca cada vez más cercana, ágil e inclusiva, con foco en la experiencia del cliente.

Ubicada en el segundo nivel del centro comercial, la sucursal operará en horario extendido de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los sábados hasta las 3:00 de la tarde, reafirmando el compromiso del banco con la accesibilidad y la conveniencia de sus usuarios.

El nuevo espacio ha sido diseñado con una visión centrada en las personas, integrando elementos de arquitectura moderna, eficiencia operativa y tecnología de vanguardia. Cuenta con áreas especializadas como sala de reuniones, zona de negocios, área de autoservicio, cajero automático multifuncional, pantallas digitales y espacios cómodos para una atención personalizada y empática.

“La apertura de esta sucursal marca un nuevo capítulo en nuestra historia de cercanía con nuestros clientes. Santiago es una ciudad vibrante, estratégica para el desarrollo productivo por ser la de mayor crecimiento del país y de nuestro banco. Nos sentimos orgullosos de continuar acompañando a las familias, emprendedores y sectores empresariales de la región con soluciones financieras que se adaptan a sus realidades y aspiraciones”, expresó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

Durante el acto de inauguración, que contó con la presencia de miembros del Consejo de Administración, autoridades gubernamentales, aliados estratégicos, clientes y medios de comunicación, se destacó la importancia de esta apertura para el ecosistema económico local. La nueva sucursal simboliza el compromiso del banco con el impulso a los sectores productivos, el fortalecimiento de su propuesta de valor y la consolidación de una banca orientada al desarrollo con impacto positivo.

Esta iniciativa forma parte de la transformación institucional de Banco Caribe hacia una banca más responsable, sostenible y enfocada en la innovación aplicada. Con acciones como esta, la organización reafirma que el cliente está siempre en el centro de sus decisiones, y que su visión de futuro está anclada en la generación de confianza, la eficiencia operativa y el acompañamiento integral en cada etapa de vida de sus clientes.