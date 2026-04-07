Recuperándose del caos
¿Cómo sobrevive Patricia Ovalle un año después del desplome del Jet Set?
A doce meses de la tragedia que dejó más de 200 muertos, la sobreviviente Patricia Ovalle comparte un testimonio marcado por el dolor, la recuperación y la fuerza de mantener viva la memoria colectiva
Al cumplirse un año de la tragedia del desplome del Jet Set, Patricia Ovalle, una de las sobrevivientes, comparte un relato marcado por el dolor, la memoria y la resiliencia. Su voz refleja la intensidad del trauma vivido y el difícil camino hacia la recuperación.
La noche del trauma
“Duré ocho horas bajo los escombros, mojada… no era agua, era sangre”, relata con voz entrecortada Patricia Ovalle, oriunda de Haina y miembro del grupo “Los Dorados de Haina”.
Esa madrugada del 8 de abril de 2025, la alegría se convirtió en horror cuando el techo colapsó durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejando más de 200 muertos y decenas de heridos.
Ovalle asistió al evento motivada por una amiga de la infancia. “Lo que ocurrió antes del desplome nunca lo voy a olvidar. Todos parecíamos ángeles, estábamos lindos, como dorados de verdad”, recuerda con nostalgia.
Mientras grababa con su celular, algo le golpeó la cabeza. Sin comprender del todo lo que sucedía, siguió grabando. “Había gente muerta encima de mí. Agarré una mano y le dije ‘ayúdame’… pero era un muerto”, narró.
En medio del caos, una mujer viva le ofreció su mano: “Agárrame a mí, que estoy viva”. Ese gesto fue su primera chispa de esperanza.
Patricia logró hacer una llamada desgarradora a su esposo en Nueva York, guardando allí su aliento de vida.
La recuperación
Hoy, Patricia enfrenta una recuperación física y emocional lenta. A pesar de las secuelas, reconoce avances: ha recuperado peso, volvió a tener cabello y siente su corazón más fuerte. Aunque su pierna sigue afectada, afirma que ha encontrado fuerzas para seguir adelante. La terapia psiquiátrica y el acompañamiento médico han sido claves en este proceso.
La memoria que no se borra
Cada mañana, los recuerdos vuelven como si fueran presentes. “Es como revivirlo de nuevo”, dice, mostrando cómo el trauma se mantiene vivo en la memoria.