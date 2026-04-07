¿Cómo sobrevive Patricia Ovalle un año después del desplome del Jet Set?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Al cumplirse un año de la tragedia del desplome del Jet Set, Patricia Ovalle, una de las sobrevivientes, comparte un relato marcado por el dolor, la memoria y la resiliencia. Su voz refleja la intensidad del trauma vivido y el difícil camino hacia la recuperación.

La noche del trauma

Patricia Ovalle sobreviviente colapso Jet Set/ Foto Chaimy Soriano

“Duré ocho horas bajo los escombros, mojada… no era agua, era sangre”, relata con voz entrecortada Patricia Ovalle, oriunda de Haina y miembro del grupo “Los Dorados de Haina”.

Patricia Ovalle sobreviviente Tragedia del Jet Set

Patricia Ovalle sobreviviente colapso Jet Set/ Foto Chaimy Soriano

Esa madrugada del 8 de abril de 2025, la alegría se convirtió en horror cuando el techo colapsó durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejando más de 200 muertos y decenas de heridos.

Ovalle asistió al evento motivada por una amiga de la infancia. “Lo que ocurrió antes del desplome nunca lo voy a olvidar. Todos parecíamos ángeles, estábamos lindos, como dorados de verdad”, recuerda con nostalgia.

Patricia OvalleAlexis Monegro

Mientras grababa con su celular, algo le golpeó la cabeza. Sin comprender del todo lo que sucedía, siguió grabando. “Había gente muerta encima de mí. Agarré una mano y le dije ‘ayúdame’… pero era un muerto”, narró.

En medio del caos, una mujer viva le ofreció su mano: “Agárrame a mí, que estoy viva”. Ese gesto fue su primera chispa de esperanza.

Así está el ambiente en estos momentos en el Jet Set, previo al inicio de la vigilia, pautada para las 10:00 de la noche.

Patricia logró hacer una llamada desgarradora a su esposo en Nueva York, guardando allí su aliento de vida.

La recuperación

Hoy, Patricia enfrenta una recuperación física y emocional lenta. A pesar de las secuelas, reconoce avances: ha recuperado peso, volvió a tener cabello y siente su corazón más fuerte. Aunque su pierna sigue afectada, afirma que ha encontrado fuerzas para seguir adelante. La terapia psiquiátrica y el acompañamiento médico han sido claves en este proceso.

La memoria que no se borra

Cada mañana, los recuerdos vuelven como si fueran presentes. “Es como revivirlo de nuevo”, dice, mostrando cómo el trauma se mantiene vivo en la memoria.