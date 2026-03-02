Raquel Peña destaca el impacto económico del tabaco, principal exportador hacia EE. UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

VILLA GONZALEZ, SANTIAGO. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que la industria del tabaco genera 1,359 millones de dólares anuales en exportaciones, posicionándose como un motor clave de la economía dominicana y los Estados Unidos representa el principal mercado de destino de este producto.

Durante su visita al Instituto del Tabaco de República Dominicana (INTABACO), donde fueron recibidas por el director Iván Hernández Guzmán, la vicemandataria estuvo acompañada de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y la exembajadora dominicana Sonia Guzmán.

Peña subrayó que el tabaco es el tercer producto más exportado del país, después del oro y los insumos médicos..

La vicemandataria destacó, además, que la industria genera más de 122,000 empleos directos, de los cuales 40,000 corresponden a Zonas Francas, convirtiéndose en el principal empleador de este sector.

Raquel Peña indicó que el Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader ha dado un firme apoyo a la industria tabacalera del país, otorgando facilidades de préstamos y de otros servicios; así como ofreciendo asesorías, acompañamiento, capacitación, acceso a plántulas, maderas, cartas de exportación e importación y otros servicios a través del INTABACO, lo que ha contribuido a un constante crecimiento.

Estados Unidos, principal socio comercial

Por su parte,la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, señaló que la nación que representa es el principal socio comercial de República Dominicana en materia de exportación de tabaco. El 88 por ciento de dicho producto es transportado a los Estados Unidos, generando 1,066.1 millones de dólares en el 2025, reflejando un crecimiento de un 0.7 por ciento y con tendencia a aumentar, según datos del Centro de Exportación e Inversión de RD (PRODOMINICANA) y del INTABACO.

“Es un honor para mí ser la primera embajadora de los Estados Unidos en realizar una visita oficial a INTABACO y conocer de cerca esta industria emblemática. El tabaco dominicano no solo es un motor económico, sino también una expresión cultural de gran belleza y maestría artesanal. Para muchos en los Estados Unidos, disfrutar un bourbon americano acompañado de un cigarro dominicano premium representa un ejemplo perfecto de lo que une a nuestros países: calidad, tradición y una relación comercial y cultural profundamente sólida.”, expresó Campos.

Mientras que Iván Hernández Guzmán, director del INTABACO, resaltó que las exportaciones de tabaco aumentaron un 44 por ciento desde el 2020 hasta la fecha, pasando de 951,953.94 millones de dólares anuales a más de 1,359.04 millones de dólares en el 2025, gracias al trabajo conjunto del sector público y privado.

Hernández Guzmán agregó que República Dominicana es líder mundial en elaboración de tabacos premium y que dicho producto en general y sus derivados es exportado a más de 142 países.

Asimismo, indicó que a los Estados Unidos son exportados nueve productos de tabaco y derivados, provenientes de 193 exportadores y procedentes de las provincias de Santiago, Valverde, Montecristi, Espaillat y Santiago Rodríguez.

De acuerdo con Hernández Guzmán, el país exporta más de 47,000 toneladas de cigarros, puros, cigarrillos que contienen tabaco, tabaco total o parcial; tabaco de mascar, rapé y demás; tabacos y sucedáneos en hojas, en polvo, extractos; tabacos reconstruidos, tabaco sin desvenar y residuos de tabacos que son distribuidos, principalmente, en Nueva York, Miami (Florida), Orlando (Florida), Filadelfia (Pensilvania), Virginia Occidental, Tennessee y Luisiana, según datos oficiales.

El funcionario explicó que el 95.47 por ciento de las exportaciones de tabaco son realizadas vía marítima, en su mayoría por el puerto de Puerto de Plata, seguido por Haina Oriental y una menor proporción vía aérea por los Aeropuertos José Francisco Peña Gómez e Internacional del Licey.

La vicepresidenta, la embajadora y otros invitados realizaron un recorrido por las instalaciones del INTABACO en donde conocieron el proceso de siembra, curado y elaboración del tabaco 100 por ciento a mano, así como de las variedades que produce la institución.

En el recorrido participaron Litto Gómez, presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de República Dominicana (PROCIGAR); y otros miembros del sector.

Posteriormente visitaron las fábricas tabacaleras La Aurora y la de Arturo Fuentes.

Actual Zafra

El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) informó que actualmente hay 135 mil tareas sembradas en 15 provincias del país, las cuales producirán más de 350 mil quintales de tabaco en 2026.

Asimismo, anunció que el Gobierno dominicano impulsa el desarrollo de la industria tabacalera en la región Sur, con la apertura de tres nuevas zonas francas en San Juan, que ya generan más de 350 empleos. Además, se fomenta la siembra de 12,000 tareas adicionales en esa provincia y en Azua, fortaleciendo la producción nacional. Intabaco también ha brindado asesoría técnica a más de 3,500 productores y ha capacitado a cientos de estudiantes a través de la Escuela Tabacalera Hipólito Mejía, ubicada en sus instalaciones en Villa González, Santiago.

Principales mercados de exportación

Los Estados Unidos se mantienen como el principal mercado de exportación del tabaco dominicano, con US$1,066 millones. Le siguen Alemania (US$59.2 millones), China (US$33 millones), Puerto Rico (US$26.7 millones), España (US$22.5 millones), Honduras (US$16.5 millones), Nicaragua (US$13.6 millones), Bélgica (US$10.1 millones), Canadá (US$9.1 millones) y Cuba (US$8.4 millones), según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y del Instituto del Tabaco (Intabaco).

Otros destinos relevantes incluyen Hong Kong (US$5.5 millones), Emiratos Árabes Unidos (US$5.3 millones), Turquía (US$5.1 millones), Suiza (US$4.9 millones), Panamá (US$4.8 millones), Indonesia (US$4.6 millones), Libia (US$3.3 millones), República Checa (US$3.1 millones), Costa de Marfil (US$2.8 millones), Polonia (US$2.7 millones), Chipre (US$2.7 millones), Colombia (US$2.7 millones), Trinidad y Tobago (US$2.6 millones) e Italia (US$2.4 millones).

Asimismo, Haití registra importaciones por US$2.3 millones; Taiwán (US$2.2 millones); Francia (US$2 millones); Países Bajos (US$1.7 millones); Qatar y Filipinas (US$1.5 millones cada uno); Corea del Sur, Líbano y Grecia (US$1.4 millones cada uno); Nigeria (US$1.3 millones); y Bulgaria, Bahamas y Japón (US$1.2 millones cada uno). Vietnam, Austria y Jordania alcanzan US$1.1 millones cada uno, mientras que Costa Rica registra US$800 mil.

El tabaco dominicano también se exporta a otros mercados como Belice, Reino Unido, Kazajistán, Eslovaquia, Argentina, Sri Lanka, Israel, Túnez, Brasil, Rumanía, Aruba, Singapur, Hungría, México, Irán, Letonia, Argelia, Egipto, Malasia, Malta, Chile, Ucrania, Guatemala, Paraguay, Portugal, Armenia y Rusia, entre otros.