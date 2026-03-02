¿Qué es la Luna de Sangre y por qué ocurre? explicación científica paso a paso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del cielo nocturno es la luna de sangre (también conocida como luna roja) que se produce durante un eclipse total de Luna, cuando el satélite de la Tierra adquiere una tonalidad rojiza, explica la NASA (la agencia espacial estadounidense).

Se conoce popularmente como luna roja o luna de sangre a un tipo de eclipse lunar, en el que el satélite terrestre no se oscurece del todo, sino que adquiere ciertos tonos cobrizos, rojos o marrones.

A continuación, National Geographic compartió algunas claves para conocer este fenómeno.

1. ¿Cómo se produce exactamente la luna Roja?

Durante un eclipse total de Luna, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite, continúa la NASA.

Sin embargo, parte de la luz solar es desviada (refractada) por la atmósfera terrestre, proyectando una luz rojiza sobre la Luna. Este fenómeno es similar a lo que ocurre durante el amanecer y el atardecer, cuando el cielo adquiere tonos anaranjados y rojizos, continúa la fuente.

De acuerdo con la NASA, la intensidad del color rojo puede variar en función de las condiciones atmosféricas de la Tierra en el momento del eclipse, como la presencia de polvo, nubes o partículas volcánicas.

La luna roja se produce exclusivamente durante un eclipse lunar total, que solo puede tener lugar cuando la Luna está en su fase llena y alineada con el Sol y la Tierra, añade la Enciclopedia Britannica (una plataforma de educación y conocimiento general).

Estos eclipses son visibles en cualquier parte del mundo donde la Luna esté por encima del horizonte en el momento del evento, agrega la agencia espacial estadounidense. La fuente comenta que, de media, se producen de dos a cuatro eclipses lunares al año, pero no todos son totales.

Los eclipses lunares totales, que producen la luna de sangre, son menos frecuentes y se producen aproximadamente una vez cada año y medio.

2. ¿Por qué la luna de sangre se llama de esa manera?

La NASA explica que el término “luna de sangre” no es científico, aunque se ha popularizado. Según Farmer's Almanac, esta expresión se vio reforzada por libros y programas de televisión, que asociaban el fenómeno a acontecimientos místicos o proféticos.

Sin embargo, la comunidad científica subraya que la coloración roja es un fenómeno natural y predecible, sin ningún significado místico.

3. ¿Cuándo ocurrirá la próxima luna de sangre?

En 2026 habrá dos eclipses totales de luna. La primera luna de sangre del año tendrá lugar el 3 de marzo. “La fase más espectacular, el eclipse total, durará 59 minutos, tiempo de sobra para presenciar la inquietante transformación de la Luna en un rojo intenso”, detalla un artículo de National Geographic US sobre el evento de este mes.