Eclipse lunar será visible en República Dominicana: guía rápida para disfrutar el fenómeno

El cielo de República Dominicana será testigo de un evento astronómico especial: un eclipse lunar visible en la madrugada del martes 3 de marzo de 2026.

El fenómeno ocurrirá cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna llena, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural, explicó el analista meteorológico Jean Suriel. El evento podrá observarse desde República Dominicana y gran parte del Caribe.

¿A qué hora comenzará?

Según detalló Suriel, el eclipse iniciará en su fase penumbral a las 4:44 de la madrugada (hora dominicana). En esta etapa, el oscurecimiento será leve y difícil de percibir a simple vista, siendo más visible con telescopios o binoculares.

La fase parcial comenzará entre las 5:50 y 5:55 AM, momento en el que una porción de la Luna empezará a oscurecerse claramente.

La mitad de esta fase ocurrirá a las 6:30 AM, y la fase parcial casi total se registrará a las 6:54 AM.

Sin embargo, Suriel advirtió que el amanecer podría dificultar la observación completa desde el país, ya que el Sol comenzará a salir por el horizonte justo cuando el eclipse se acerque a su punto máximo.

¿Se verá la “Luna de sangre”?

Durante la totalidad, la Luna puede adquirir un tono rojizo intenso, efecto conocido popularmente como “Luna de sangre”. Esto ocurre porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar y permite que solo las longitudes de onda rojizas lleguen a la superficie lunar.

Debido al horario cercano al amanecer, en varios países del Caribe solo podrá apreciarse la fase inicial y algunos minutos de la etapa más intensa.

Otro evento astronómico en marzo

La NASA informó que el 8 de marzo se producirá una conjunción entre Venus y Saturno. Desde la perspectiva terrestre, ambos planetas se verán muy cerca uno del otro en el cielo, aunque en realidad estarán separados por millones de kilómetros en el espacio.

¿Cómo se produce un eclipse lunar?

De acuerdo con la NASA, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna llena, proyectando una sombra sobre la superficie lunar. Esta alineación solo puede producirse durante la fase de luna llena.

¿Cómo observarlo?

No se necesita equipo especial para observar un eclipse lunar. Basta con tener visibilidad despejada hacia la Luna.

Para una mejor experiencia, se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de luces artificiales. El uso de binoculares o telescopios puede mejorar significativamente el detalle de la observación.