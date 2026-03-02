Vuelve Scary Movie: tráiler oficial revela el regreso de la comedia que parodia al cine de terror

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras años de espera, se lanzó el tráiler de “Scary Movie 6”, marcando el regreso de los personajes clásicos y anticipando la combinación de parodias y referencias al cine contemporáneo.

La franquicia de comedia y terror vuelve a los cines después de más de dos décadas con la sexta entrega de “Scary Movie”.

Llegará a nivel internacional el 12 de junio de 2026, estrenándose en países de América Latina, incluyendo Colombia, y continuará la historia de los protagonistas originales frente a nuevas amenazas y situaciones inspiradas en la cultura cinematográfica actual.

Regreso del elenco original

El tráiler presenta la reaparición de los actores que participaron en las primeras películas. Marlon Wayans retoma su papel como Shorty, acompañado por Shawn Wayans como Ray. Anna Faris vuelve como Cindy y Regina Hall interpreta nuevamente a Brenda.

La interacción entre los personajes mantiene la dinámica que caracterizó a las entregas anteriores, con situaciones cómicas, referencias culturales y momentos de humor situacional. El eslogan de la película afirma: “The Wayans are back to cancel the Cancel Culture”.

La publicación del tráiler ha generado atención entre los seguidores de la franquicia, quienes esperan el regreso del estilo de humor característico de las primeras entregas.