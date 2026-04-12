Con más de RD$15 mil millones en activos, Cooperativa Vega Real celebra su 43ª asamblea

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Cooperativa Vega Real, Inc. celebró su 43ª Asamblea General de Delegados en un acto solemne que reunió a delegados, autoridades civiles, religiosas y representantes del movimiento cooperativo nacional e internacional.

Yris Mercedes López, presidenta del Consejo de Vigilancia, dio la bienvenida a los presentes, y el obispo apostólico administrador de la Diócesis de La Vega, Mons. José Amable Durán, ofreció una bendición especial del evento.

Amparo Custodio, alcaldesa de La Vega, durante la salutación indicó que Vega Real ha asumido con seriedad el compromiso de construir espacios para que las personas tengan igualdad de oportunidades, donde se promueva el respeto y se fortalezca la convivencia basada en valores humanos.

La presidenta administradora del IDECOOP, Maritza López de Ortiz, en su intervención afirmó que Cooperativa Vega Real es el ejemplo vivo de que el desarrollo económico y el desarrollo humano pueden ir de la mano, y que los valores cooperativos no son palabras, sino hechos que transforman vidas y comunidades. Expresó que las cooperativas son más que instrumentos financieros, son redes de confianza, espacios de estabilidad, plataformas de desarrollo local y un pilar clave para sostener la cohesión social en tiempos de incertidumbre.

La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Ariel Guarco, presidente mundial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), quien desarrolló el tema "Identidad Cooperativa y su impacto", ofreciendo una visión global sobre los desafíos y oportunidades del modelo cooperativo en el contexto económico actual. Instó a los cooperativistas dominicanos a reconocer la identidad cooperativa como una acción transformadora que se construye cada día, en cada decisión, en cada servicio y en cada familia que encuentra en la cooperativa una respuesta concreta a sus necesidades. Hizo un llamado especial a abrir las puertas del movimiento a las nuevas generaciones y a asumir con convicción el rol protagónico que el mundo exige hoy del cooperativismo, que es construir una economía más justa, solidaria e inclusiva, donde las personas estén en el centro y nadie quede atrás.

En el discurso central, el presidente ejecutivo de Vega Real, Yanio Concepción, presentó los resultados del 2025, destacando los principales logros institucionales, entre ellos: activos superiores a RD$15,832 millones; cartera de crédito de RD$12,227 millones; excedentes por más de RD$1,042 millones; más de 155,000 asociados organizados en 287 distritos cooperativos comunitarios; una morosidad histórica de 0.21 % y una inversión social superior a RD$186 millones que impactó a más de 75,000 personas. “Cada cifra presentada es una historia de transformación, una familia que progresa y un país que se fortalece desde sus raíces”, expresó.

En el cierre de su rendición de cuentas, llamó a la unidad y al liderazgo ético ante el momento de incertidumbre que atraviesa el cooperativismo dominicano, marcado por múltiples propuestas regulatorias y reformas institucionales. Recalcó que las cooperativas han demostrado ser una herramienta efectiva para sostener la economía familiar y fortalecer el tejido comunitario.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a Ariel Guarco y Maritza López de Ortiz por el liderazgo en sus respectivas organizaciones, y a María Eugenia Acosta por sus 35 años de servicios a Cooperativa Vega Real, que celebra su liderazgo, visión estratégica y contribución al fortalecimiento del cooperativismo dominicano.

La 43ª Asamblea General de Delegados de Cooperativa Vega Real reafirmó el compromiso de la institución con sus asociados, sus comunidades y el país, demostrando que el cooperativismo dominicano tiene liderazgo, propuesta y visión para responder a los desafíos del presente con solidez y valores. El evento se realizó en la Casa Club de Vega Real, en Bayacanes, La Vega.