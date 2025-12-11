RD es el cuarto país regional con menor gasto social

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

República Dominicana es el cuarto país de la región de América Latina y el Caribe con menor gasto social durante el periodo 2021-2024.

De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a nivel de Gobierno central, la República Dominicana destinó en promedio entre 2021 y 2024 un 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público social, un valor inferior en alrededor de tres puntos porcentuales respecto del promedio simple del conjunto de 24 países de la región, situándolo como el cuarto país de inferior gasto social según este indicador.

La entidad explicó además que la prioridad fiscal del gasto público social, en promedio de 46% del gasto total, fue cinco puntos porcentuales inferior al promedio regional.

“En términos de gasto per cápita en dólares de 2018, su promedio para el mismo período de 1,295 dólares anuales por persona, alcanzaba aproximadamente el 59% del promedio simple regional. Sin embargo, hay nueve países de la región que destinan montos per cápita inferiores”, detalló la Cepal al periódico HOY.

En el análisis de la tasa de crecimiento del gasto social en 2024, la Cepal destacó que República Dominicana aumentó el gasto un 4.7%, en dólares constantes de 2018.

Pero la entidad instó al Estado a aumentar en el gasto público social para acercarse al promedio regional y reforzar la inversión que realiza en protección social y en particular el sistema de pensiones no contributivas, junto con destinar mayores recursos al sector de Salud.

También el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la Cepal publicado el pasado mes indica que el gasto social per capita se incrementó, en promedio, 29 dólares en 2024 (4.1%) en dominicana, lo que confirma la tendencia al alza iniciada en 2023, cuando aumento 19 dólares, en promedio (2.6%).

El informe destaca que el gasto social fue 11,6% del PIB en 2024 en América Latina y 11% del PIB en el Caribe, muy similar a los niveles registrados en 2023. AL alcanzó una participación promedio de 53.7% del gasto público total en 2024 y esta cifra en El Caribe fue de a 41.1%, 1.1 puntos porcentuales más que 2023.