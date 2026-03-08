RD y Francia impulsan seminario para promover un sistema eléctrico más sostenible y resiliente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Energía y Minas inició el lunes el seminario “Integración de Energías en el Sistema Eléctrico”, que reúne a expertos de la República Dominicana y Francia para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades técnicas del sistema eléctrico nacional.

La jornada de dos días, organizada junto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia de Transición Ecológica de Francia (Ademe), permitió destacar la creciente incorporación de energías renovables, que actualmente cubren el 25 % de la demanda eléctrica del país, y proyectar nuevas expansiones en generación, transmisión y distribución para consolidar un sistema más eficiente, sostenible y resiliente.

El seminario incluyó diálogos sobre los principales aspectos de los sistemas eléctricos, el intercambio de buenas prácticas en energías alternativas aplicadas en países insulares y la evaluación de oportunidades y perspectivas de crecimiento en el marco de la transición energética.

Durante la apertura, la viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, afirmó que el intercambio técnico busca construir soluciones sostenibles adaptadas a las necesidades del país, con miras a garantizar el desarrollo económico y social en el contexto global actual y frente a los efectos del cambio climático.

Soto señaló que la adopción de fuentes de energía limpia es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el impacto ambiental, lo que contribuye a disminuir la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico.

“Fomentar la eficiencia en el consumo eléctrico no solo contribuirá a la sostenibilidad, sino que también mejorará la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, dijo.

Además, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia (Minpre), Olaya Dotel, destacó que el espacio de reflexión técnica y estratégica busca robustecer el sistema energético nacional, considerado un eje clave para el desarrollo, la competitividad industrial, la sostenibilidad del modelo turístico y la calidad de vida, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“La transición hacia un sistema eléctrico resiliente, diversificado y bajo en carbono puede convertirse en un motor de innovación, inversión y generación de empleos que fortalezca nuestra seguridad energética”, precisó la viceministra.

De su lado, el director adjunto de la AFD en la República Dominicana, François Carcel, expresó que la entidad considera prioritario respaldar espacios de diálogo de alto nivel que impulsen la formulación de estrategias para la transición energética, dada su relevancia para la economía nacional.

A su vez, el director regional de Ademe, Benoit Lacroix, indicó que el organismo pone a disposición del Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, su experiencia en materia de transición energética, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas ante las crecientes demandas de los territorios insulares.

Durante el simposio, el viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero, presentó el crecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y sus retos. Destacó que actualmente cubre el 25% de la demanda eléctrica con fuentes renovables y detalló las expansiones previstas en generación, transmisión y distribución para garantizar la estabilidad.

Entre tanto, el director de Energías Renovables del MEM, Ernesto Acevedo; el coordinador Jorge Taveras; y los encargados de Seguridad y Gestión de Riesgos, Edwin Ramírez y Jordany Muñoz, expusieron los planes en ejecución y los riesgos asociados a la integración de energías limpias.

Acevedo informó que en 2025 se incorporaron 16 centrales que sumaron 438 MW térmicos y 667 MW renovables, con lo que se alcanzó una penetración del 25%, y resaltó la necesidad de acelerar la implementación de sistemas de almacenamiento con baterías para lograr mayor flexibilidad y estabilidad operativa.

En la actividad también participaron el viceministro de Hidrocarburos, Noel Báez; directores y encargados de las distintas áreas del MEM, así como representantes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).