RD gana protagonismo en mercado regional GLP

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República Dominicana se consolida como uno de los mercados más dinámicos del gas licuado de petróleo (GLP) en América Latina, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la demanda, la expansión del autogas y el fortalecimiento de la seguridad operativa y la formalización del sector.

Así quedó evidenciado durante el Foro GLP RD 2026, organizado por la Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP), que reunió en Santo Domingo a especialistas, representantes de la industria y expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los principales retos regulatorios, técnicos y comerciales que enfrenta el sector en la región.

En el encuentro se destacó que el GLP continúa posicionándose como uno de los combustibles de mayor crecimiento a nivel mundial, mientras que República Dominicana registra uno de los desempeños más relevantes de la región en términos de expansión de la demanda y crecimiento de la industria.

Las exposiciones señalaron que el GLP es actualmente el segundo combustible más importante del país y que su consumo se concentra en los sectores residencial y transporte, lo que reafirma su papel estratégico dentro de la matriz energética nacional.