RD recibe 11 aeronaves de EEUU en Fly In “Caribbean Air Rally” en aeropuerto de Samaná

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La República Dominicana recibió unas 11 aeronaves con más de 20 pasajeros a bordo, en el Aeropuerto Internacional Prof. Juan Bosch “El Catey”, como parte de la celebración del Fly In “Caribbean Air Rally".

Las aeronaves y sus tripulantes fueron recibidas en la plataforma por el director del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, junto a una delegación de funcionarios de la institución, para darles la bienvenida al territorio nacional.

“Recibimos con mucho entusiasmo a Caribbean Air Rally 2026, en honor a la fenecida promotora de la aviación general, Catherine Tobenas, quien siempre fue una aliada de República Dominicana”, expresó Pichardo tras valorar el crecimiento de la aviación privada en el país.

Resaltó que esta iniciativa aeronáutica recreativa, se enmarca en los esfuerzos institucionales para la promoción de la aviación privada no comercial, con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, “quien aprobó el protocolo para su promoción y fortalecimiento, “y que hoy disfrutamos de los resultados, como es el crecimiento de este tipo de actividades que fomentan la economía de cada provincia donde llegan”.

Mientras que, Camil Dumont, presidente de Air Rally y quien coordina el equipo de visitantes, valoró la recepción de las autoridades y destacó la mejora que exhibe el país en la aviación general, sobre todo a partir del año 2020.

“Desde el 2020, la situación cambia para mejor, y creo que eso está en la gente”, expuso Dupont quien indicó que tienen veinticuatro años haciendo viajes al Caribe, y celebrarán sus 25 años en el país, por ser un lugar estratégico para viajar hacia otros destinos.

Las aeronaves partieron originalmente de Fort Lauderdale, al sur de la ciudad de Florida, Estados Unidos, para hacer un recorrido por el Caribe, iniciando su primera parada en las islas Turcos y Caicos, donde permanecieron por tres días, y luego de República Dominicana, partirán a Nieves, ubicada en las islas de Barlovento.

Los visitantes estarán en República Dominicana durante tres días.