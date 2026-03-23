Teletrabajo en República Dominicana: la opinión de COPARDOM tras declaraciones de Luis Abinader

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La Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) calificó como positivo el paquete de medidas anunciado por el presidente Luis Abinader para enfrentar los efectos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en el país, considerándolo un paso importante para mitigar el impacto económico en un contexto internacional complejo.

En relación con el trabajo remoto, la presidenta de esa organización empresarial, Laura Peña Izquierdo, destacó que el sector empleador ya ha avanzado de manera voluntaria en la implementación de este esquemas, particularmente en actividades donde es operativamente viable.

En ese sentido, reiteró su disposición a seguir ampliando estas modalidades, siempre alineadas con la productividad y la naturaleza de cada sector.

Sobre el tema de los combustibles, subrayó que sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector empresarial debido a su impacto directo en los costos logísticos y los precios finales.

De igual forma, aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno en materia de subsidios, enfatizó la necesidad de un monitoreo constante para evitar efectos adversos en la competitividad.

“Es fundamental que las medidas económicas continúen orientadas a preservar la estabilidad, sin perder de vista el impacto real en los costos de producción y el empleo”, indicó Peña Izquierdo.