RD recibe 3.7 millones de turistas en primer trimestre

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La República Dominicana recibió en el primer trimestre 3,710,374 visitantes, con lo que confirma que la guerra en Medio Oriente no ha afectado las llegadas, ya que esta cifra representa un aumento de 10.8 % en comparación con igual período de 2025; es decir, 361,732 visitantes más que el año pasado.

De acuerdo con el ministro de Turismo, David Collado, la estrategia ha sido buscar turistas en diferentes mercados, principalmente de trayectos cortos.

Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de visitantes, con el 45 % de las llegadas el mes pasado, seguido de Canadá con el 23 %.

Al ofrecer las estadísticas de llegadas de marzo, Collado informó que el mes pasado arribaron al país 953,758 visitantes por vía aérea, lo que representa un incremento de 16.3 % en comparación con 2025 y de 41.7 % respecto al mismo período de 2019.

Indicó que, por primera vez, llegaron al país más de 900 mil turistas en marzo, y que en el primer trimestre de 2026 la República Dominicana suma 2,603,777 visitantes por vía aérea. Asimismo, el país recibió el mes pasado 352,108 cruceristas, un aumento de 8.1 % en comparación con 2025 y de 213.7 % respecto a 2019.“En total, llegaron en los primeros tres meses 1,106,597 cruceristas”, dijo.

Collado señaló que solo en Semana Santa el país recibió 250,615 turistas y 82,766 cruceristas, lo que la convierte en la mejor Semana Santa en la historia del turismo dominicano.

También, destacó que a pesar del conflicto en Medio Oriente, la llegada de vuelos sigue en aumento, alcanzando la República Dominicana más de 7,000 vuelos en marzo.