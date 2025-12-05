RD sumará más vuelos con Estados Unidos

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

A partir del próximo año, la República Dominicana sumará más vuelos con Estados Unidos, a través de la línea aérea Arajet, con lo que el país avanza en su expansión de conectividad.

Además, la aerolínea tendrá en diciembre precios de vuelos que no superarán los US$1,000, asegurando así una tarifa bastante baja en temporada alta del mercado. La información la ofreció el presidente de Arajet, Víctor Pacheco, junto al ministro de Turismo, David Collado y Hector Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil.

De acuerdo a Pacheco, en los próximos días se anunciará el segundo vuelo de la aerolínea ha Nueva York y en primavera del 2026 se iniciará la tercera frecuencia diaria. "Esto significa que la democratización de los precios que viene haciendo Arajet va a continuar", dijo.

El anuncio de los nuevos vuelos responde al crecimiento sostenido en la demanda por parte de la diáspora dominicana en Estados Unidos, así como al aumento del flujo de turistas y viajeros entre ambos países.

Según Pacheco, esta nueva ruta diaria reforzará el compromiso de Arajet con ofrecer un servicio accesible, competitivo y de calidad, especialmente en temporadas clave como la navideña.

Sobre el precio no mayor a US1,000, señaló que es en agradecimiento al apoyo que ha recibido la línea aerea.

Mientras que Collado dijo que esto es el resultado de todo el esfuerzo que hizo el Gobierno para firmar el acuerdo de cielos abiertos y que haya mayor competencia y mejor conectividad. "Gracias a esto hoy vemos a una línea aerea dominicana viajando a 6 ciudades en Estados Unidos a los precios más competitivos del mercado” afirmó el ministro Collado.

El presidente de Arajet informó también que este año la línea aérea cerrará movilizando alrededor de un millón 600 mil pasajeros, lo que la convierte en la tercera aerolínea con mayor movimiento de pasajero.

Arajet ya opera dos vuelos diarios entre Santo Domingo (Aeropuerto Las Américas, SDQ) y Newark (EWR). El primer vuelo sale desde Santo Domingo a las 6:10 a.m. y el segundo vuelo despega a las 7:10 p.m.