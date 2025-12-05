Spatium inaugura el primer espacio corporativo diseñado para multinacionales en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Spatium, empresa de referencia en soluciones corporativas de alto nivel, inauguró oficialmente su nuevo espacio de 700 m² ubicado en CitiTower Acrópolis, marcando un hito en la infraestructura empresarial del país y celebrando además su décimo aniversario como marca, con presencia tanto en Santo Domingo como en Caracas.

Hace cinco años, Spatium introdujo el primer coworking corporativo de la ciudad, un modelo adelantado a su tiempo que transformó la manera en que las empresas operan en Santo Domingo. Hoy, la compañía vuelve a anticiparse al mercado con la apertura del primer espacio en República Dominicana diseñado específicamente para multinacionales, un entorno que combina estándares globales con eficiencia operativa, confidencialidad y tecnología de clase mundial.

“Cuando abrimos nuestro primer espacio aquí, el mercado todavía no estaba preparado para lo que proponíamos. Precisamente por eso decidimos hacerlo: porque queríamos marcar el ritmo y no esperar a que el mercado nos lo dictara”, afirmó Luisa Montiel Toro, CEO de Spatium. “Cinco años después, seguimos liderando con una propuesta que responde a las exigencias reales de las empresas internacionales que operan en el país”.

Entre los clientes que confían en Spatium destacan compañías como BASF, Siemens, Henkel, Starbucks y Johnson & Johnson, entre muchas otras que han elegido a la marca para establecer operaciones eficientes, seguras y alineadas con estándares globales.

Humberto Montiel Toro, VP de Relaciones Públicas, añadió que la innovación ha sido el sello distintivo desde los inicios de la empresa. “Spatium no se limita a ofrecer oficinas. Diseñamos ecosistemas de alto rendimiento que permiten a las compañías operar con precisión, estabilidad y una experiencia acorde a sus mercados internacionales. Nuestro trabajo consiste en anticiparnos, no en reaccionar”.

Los fundadores, de origen venezolano, subrayan que su experiencia acumulada en más de diez años de operación, ha sido clave para consolidar un modelo robusto y adaptable. Montiel Toro explica: “República Dominicana nos ofreció un terreno fértil para crecer con estructura, estrategia y visión. Este nuevo espacio es la consolidación de ese camino”.

Durante la inauguración destacaron que su principal fortaleza no es únicamente la infraestructura, sino su equipo profesional, el SpatiTeam, altamente capacitado en estándares de servicio corporativo, atención ejecutiva, procesos y gestión altamente digitalizada. “El servicio corporativo es una disciplina técnica. No se improvisa. Gracias al dominio técnico de nuestro equipo, hemos podido crecer sin comprometer calidad”, añadió el VP de Relaciones Públicas.

Con la expansión en CitiTower Acrópolis, Spatium reafirma su compromiso con el mercado corporativo dominicano y con la evolución de la oferta empresarial del país. “Este espacio no es solo una ampliación física; es una declaración de hacia dónde vamos”, agregó Luisa Montiel Toro. “Spatium seguirá invirtiendo, innovando y elevando el estándar del servicio corporativo en República Dominicana. Este país nos ha permitido crecer, y nosotros respondemos creando valor real para las empresas que confían en nosotros”.