Cómo recibir la Brisita Navideña 2025: requisitos, beneficiarios y pasos si no te llega

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano inició la entrega de la Brisita Navideña 2025, un programa que incluye el tradicional Bono Navideño de RD$1,500, además de ferias alimentarias, cenas comunitarias y actividades culturales. La medida busca aliviar los gastos de las familias durante las fiestas.

Requisitos para recibir el bono

• El beneficio está dirigido principalmente a hogares vulnerables, registrados en programas sociales del Gobierno.

• Se entrega mediante la Tarjeta Bono Navideño Mastercard de Banreservas, que puede usarse en supermercados y comercios autorizados.

• No se requiere inscripción nueva: la selección se realiza a partir de las bases de datos oficiales de asistencia social.

¿Quiénes lo reciben primero?

• Familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

• Adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.

• Comunidades priorizadas por el Gabinete Social y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

¿Qué hacer si no te llega?

• Verificar en el portal oficial www.dgii.gov.do o en la página de la Presidencia si tu cédula aparece como beneficiaria.

• Consultar directamente en el Banreservas, ya que la tarjeta se activa de forma automática para quienes fueron seleccionados.

• En caso de no aparecer en el listado, las autoridades recomiendan acudir a las oficinas del Gabinete Social o llamar a los números habilitados para reclamaciones.

Más allá del bono

La Brisita Navideña también incluye:

• Ferias y rutas alimentarias del Inespre, con productos a precios justos.

• Cenas comunitarias organizadas por Propeep.

• Actividades culturales y conciertos del Ministerio de Cultura.

la Brisita Navideña 2025 beneficiará a 2.5 millones de personas con un bono de RD$1,500, priorizando a los más vulnerables. Si no recibes la tarjeta, puedes verificar tu estatus en línea o acudir a las oficinas del Gabinete Social.