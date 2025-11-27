Brisita Navideña: La nueva fecha de entrega del bono, más cerca que nunca

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader anunció este jueves la nueva fecha de entrega del bono navideño de RD$1,500, conocido como la Brisita Navideña. Aunque previamente se había informado que la entrega física de las tarjetas sería el 4 de diciembre, el mandatario precisó que el proceso iniciará mañana 28 de noviembre.

Distribución de la “Brisita Navideña”

Este año se entregarán 2.5 millones de tarjetas, mediante un mecanismo híbrido que combinará depósitos digitales y entrega física.

Anteriormente se anunció que la Brisita Navideña comenzaría a sentirse desde el 29 de noviembre hasta el 5 de enero.

El presidente explicó que, a través del programa Supérate, se otorgarán bonos digitales de RD$1,500, beneficiando a 1 millón 400 mil familias.

A su vez, el Gabinete de Política Social entregará tarjetas físicas por el mismo monto, alcanzando a 1 millón 200 mil personas.

¿Quiénes califican?

La directora de Supérate, Gloria Reyes, comunicó en días pasados que no todas las personas podrán activar una tarjeta, sino únicamente quienes cumplan los criterios del Siuben, entre ellos tener ingresos mensuales por debajo de RD$30,000, además de otros parámetros socioeconómicos.

Reyes indicó también que alrededor del 30% de las ayudas sociales está destinada a adultos mayores, por lo que aseguró que su Brisita Navideña está garantizada.