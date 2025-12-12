Recursos encaje si van a construcción viviendas

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

De los recursos liberados del encaje legal por la Junta Monetaria desde junio de 2025 de RD$81 mil millones, las entidades financieras han prestado unos RD$22,522 millones para actividades asociadas a la construcción y compra de inmuebles, representando cerca del 36 % de los RD$62 mil millones liberados, explicó el Banco Central.

Destacó que solo en el segmento de las viviendas de bajo costo, el sistema financiero ha otorgado RD$7,160 millones tanto para su construcción como su adquisición, lo cual representa el 12 % del monto utilizado de las medidas de encaje legal.

Crece el crédito

La entidad expuso que durante el período noviembre 2024-2025, la tasa de expansión del crédito para la construcción fue de 25.5 %, mientras que para la adquisición de viviendas resultó en 11.4 %. En ambos casos, las tasas de crecimiento son superiores al ritmo de crecimiento de los préstamos privados en moneda nacional, que al cierre de noviembre crecieron en torno al 8 % interanual.

Tasas de interés más bajas

En lo relativo a las tasas de interés y tomando como punto de partida el mes de mayo de 2025 por ser previo al inicio de las medidas, el Banco Central expusó que se observa que de mayo a noviembre de 2025 se redujeron las tasas de interés activas de la banca múltiple en sus préstamos al sector construcción de 14.7 % a 12.4 %, para una importante disminución de 232 puntos básicos. Por su parte, las tasas de interés de préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles se redujeron de 12.1 % a 11.3 % en el mismo intervalo de tiempo, completando una reducción de 80 puntos básicos.

Sobre el detalle de los recursos de encaje legal el comunicado del BCRD, detalla que de los RD$22,522 millones se destinaron RD$13,947 millones para las actividades de construcción, comprendiendo la compra de terrenos, maquinarias, equipos e insumos utilizados tanto para las etapas de levantamiento como de terminación de nuevos proyectos residenciales y comerciales. A su vez, este monto incluye RD$1,882 millones para la construcción de nuevas viviendas de bajo costo.

En lo concerniente a préstamos para la adquisición de viviendas, las entidades bancarias otorgaron RD$8,575 millones con recursos del encaje legal para tales fines, de los cuales RD$5,278 millones se utilizaron para la compra de viviendas de bajo costo e interés social y RD$3,297 millones a la adquisición de otros tipos de unidades habitacionales.

El BCRD emitió un comunicado compartiendo estas estadísticas para aclarar declaraciones de la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), sobre que no fueron especializados recursos para ese sector en las medidas de liberación de encaje legal aprobadas por la Junta Monetaria en junio de 2025.