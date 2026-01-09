Región Sur enfrenta poco crédito y tasa de interés más alta

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Región Sur del país concentró únicamente el 4.7 % de la cartera de crédito nacional y enfrenta el mayor costo de financiamiento, con una tasa de interés promedio de 20.64 %, evidenciando limitaciones en el acceso y las condiciones del crédito.

Además está región registró la menor tasa de ocupación (59.7 %) entre las regiones, aunque mostró el nivel más elevado de su serie histórica, de acuerdo con el Informe de Situación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda con cifras hasta agosto del 2025. También indica que está es la segunda región con mayor nivel de pobreza extrema con un 3.0 % de la población viviendo en este estado.

En cuanto al costo de vida, el informe destaca que el Sur es la región con el menor costo de la canasta básica (RD$ 38,175.5) en agosto, aunque también la que registró el mayor incremento desde enero en un 2.51 %.

El acceso al crédito es un problema a atender en esta región, pues de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Bancos a septiembre 2025, el crédito privado en moneda nacional en la región Sur apenas creció 0.1%, un gran caída pues en igual mes del 2024 creció 17.9%.

Esta región cuenta con 1,811,685 habitantes, de estos 51.4 % son hombres y 48.6% mujeres, esto significa el 16.7 % de la población total del país.

La Región Sur está dividida en tres regiones de desarrollo (Valdesia, Enriquillo y El Valle), comprende provincias como San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Bahoruco, Pedernales, Independencia, San Juan y Elías Piña. Tiene aproximadamente el 36 % del territorio nacional. Basa su economía en la explotación de minas de sal, yeso, bauxita y mármol. También en agropecuaria y pesca.