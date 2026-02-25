República Dominicana buscas inversiones y aliados para tierras raras

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

República Dominicana busca posicionarse, atraer inversiones, financiamiento y aliados técnicos entre otros para el desarrollo de tierras raras, así lo destacó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Afirmó que el país avanza hacia una fase determinante en la exploración de tierras raras en Pedernales, lo que podría convertir estos recursos en un activo minero estratégico para República Dominicana.

Explicó que el proyecto se encuentra en una etapa de exploración avanzada, lo que permitirá determinar hacia finales de este año la cantidad de recursos brutos existentes. Indicó que, luego, se realizarán estudios técnicos que establecerán las reservas netas, la facilidad de extracción y la composición de los elementos presentes.

Santos señaló que contar con estimaciones certificadas bajo estándares internacionales facilitará el posicionamiento del país en los mercados globales de minerales críticos. En ese contexto, sostuvo que el objetivo es fortalecer la presencia dominicana en este sector y promover el diálogo técnico y estratégico a nivel internacional.

Joel Santos, al centro, junto a varias autoridades del sector minero y representantes de la Cancillería.

Santos ofreció estos detalles al anunciar que se celebrará el Primer Foro Internacional sobre Tierras Raras realizará el 27 de mayo en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dijo que el foro persigue impulsar la integración en las cadenas de valor globales, promover el diálogo técnico y estratégico de alto nivel, atraer inversión extranjera y aliados técnicos.

“El Primer Foro Internacional sobre Tierras Raras debe capitalizar este momentun y convertir el interés diplomático en compromisos concretos de inversión, cooperación técnica y transferencia tecnológica”, subrayó Santos sobre la relevancia del evento.

Dijo, además, que con la creación de Emidom, a través del decreto 453-24, como empresa estatal de capital único para la exploración y explotación de recursos estratégicos, se refuerza la institucionalidad de la iniciativa a favor del Estado.

Durante el encuentro con los representantes de la prensa, el ministro de Energía y Minas abordó también cómo se ha ido avanzando en el proceso de explotación de tierras raras, desde el año 2024 a la fecha, con el mapeo geológico, los sondeos, las muestras recolectadas, los estudios metalúrgicos preliminares, entre otros procedimientos técnicos.