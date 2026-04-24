República Dominicana lidera elaboración de cigarros premium con más de 196 millones anuales

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NEW ORLEANS, Estados Unidos. –El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, informó que el país mantiene el liderazgo mundial en elaboración y exportación de cigarros premium, según estadísticas recientes del sector.

Hernández Guzmán indicó que actualmente la industria tabacalera de RD fabrica más de 196 millones de cigarros a mano cada año, la mayoría de los cuales son exportados a 148 países, manteniéndose los Estados Unidos como principal socio comercial.

El director del INTABACO señaló que la nación dominicana ocupa el segundo lugar en este renglón a nivel global sólo superado por Nicaragua, al participar en la Convención de la Asociación de Cigarros Premium de los Estados Unidos denominada PCA 26: Back in the Big Easy, realizada en el New Orleans Ernest Memorial Convention Center de la ciudad New Orleans, en donde asistieron miembros de la Asociación de Productores de Cigarros de República Dominicana (PROCIGAR) y de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos (ADOCITAB).

“Es la primera vez que el Instituto del Tabaco de RD participa como invitado en este importante evento internacional que es un espacio clave para el intercambio comercial, promoción, innovación y posicionamiento del tabaco dominicano ante 250 expositores internacionales y más de 5,000 visitantes”, expresó el funcionario.

Iván Hernández Guzmán dijo que numerosas tabacaleras dominicanas expusieron sus productos y servicios en atractivos stands que fueron visitados por miles de personas en el Centro de Convenciones y durante la Noche de Cigarros Dominicanos realizada por PROCIGAR.

Resaltó que los cigarros premium dominicanos son reconocidos mundialmente por su elaboración totalmente artesanal, calidad, sabor, añejamiento prolongado, variedad de capas, combustibilidad, textura elástica, aroma equilibrado y una composición armoniosa de aceites y nicotina.

Variedades de tabacos premium de RD

Hernández Guzmán comunicó que República Dominicana cultiva varios tipos de tabacos premium como son Olor Dominicano, Piloto Cubano, San Vicente, Havanensis, Criollos Locales e Introducidos, INTABACO T-13 y otros, con los que se elaboran decenas de variedades de cigarros.

Las principales empresas fabricantes de este producto son Tabacalera Fuente, Tabadom Holding (Davidoff), General Cigar Dominicana, La Aurora, La Flor Dominicana, Tabacalera de García, Casa Carrillo, Tabacalera Palma, Quesada Cigars, De los Reyes Cigars, PDR Cigars, Arnold André, El Artista y otras.