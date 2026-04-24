Cerca de 7 toneladas de carne en descomposición y 18 mil productos vencidos en allanamiento en Los Cazabes, SDN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y autoridades sanitarias, ejecutó un allanamiento en el sector Los Cazabes, Santo Domingo Norte, donde fue desmantelado un centro clandestino de almacenamiento y comercialización de productos comestibles y de uso personal que representaban un grave riesgo para la salud pública, los cuales eran recolectados en el vertedero de Duquesa.

Durante la intervención fueron ocupadas más de 18,000 unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, así como 6,830 kilogramos de carne en avanzado estado de descomposición, presuntamente destinados a su distribución y consumo.

El operativo fue realizado mediante orden judicial por miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y unidades de la Policía Preventiva.

Como resultado de la acción, se logró la incautación de medicamentos introducidos al país de manera irregular, productos de higiene personal y uso doméstico vencidos, cosméticos adulterados, alimentos procesados no aptos para el consumo, así como bebidas alcohólicas falsificadas y expiradas.

En el ámbito sanitario, el hallazgo de mayor impacto fue la ocupación de aproximadamente 6.8 toneladas métricas de carne en condiciones de putrefacción, almacenadas sin ningún tipo de control sanitario, lo que constituye una violación grave a las normativas de salud y seguridad alimentaria.

Por disposición de las autoridades competentes, dicha carne fue trasladada bajo custodia y destruida en el vertedero de Duquesa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de desechos biológicos y productos contaminados.

Las evidencias recolectadas permanecen bajo cadena de custodia, mientras se amplían las investigaciones para determinar el alcance de esta red y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Las autoridades informaron que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.