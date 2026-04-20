Tabaco RD con potencial triplicar exportaciones

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La industria del tabaco y el cigarro dominicano proyecta un crecimiento significativo en los próximos años, que podría elevar sus exportaciones desde los actuales US$1,300 millones hasta los US$3,000 millones, impulsada por el fortalecimiento de la calidad, nuevas normativas y su posicionamiento como líder mundial.

Al ser entrevistados en el Encuentro Económico de HOY, autoridades y productores representantes del sector coincidieron en que el país cuenta con las condiciones para seguir expandiendo esta actividad, considerada uno de los mayores ejemplos de encadenamiento productivo de la economía dominicana.

El director del Instituto Nacional del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández, destacó que el cigarro dominicano “se hace con una semilla sembrada en suelo dominicano, trabajada por manos dominicanas y con un valor agregado que distingue al país en el mundo”, lo que ha permitido consolidar su presencia en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

Resaltó que mediante la Ley 341-22, el tabaco y el cigarro fueron declarados patrimonio cultural de la nación, siendo República Dominicana el único país con una legislación de este tipo.

Apuntó que el sector genera más de US$1,359 millones en exportaciones anuales, de los cuales cerca del 90% se destinan al mercado estadounidense.

Además de que representa el 9% del total de la exportaciones nacionales y el 45% del sector agropecuario. También, registra más de 40,800 empleos formales en zonas francas, con una participación femenina del 62%.

A esto se suman unos 3,500 productores a nivel nacional, que cultivan entre 135,000 y 150,000 tareas de tabaco, así como decenas de miles de empleos indirectos en toda la cadena productiva.

Mientras que los presidentes de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigas), Litto Gómez y de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco (Adocitab), Radhamés Rodríguez; y los directores ejecutivos de ambos gremios, Agustín Fernández y Francisco Matos, respectivamente, afirmaron en que, con el fortalecimiento de las normas, la calidad y el apoyo estatal, la industria tiene el potencial de más que duplicar sus exportaciones en los próximos años.

Destacan que la demanda global continúa en expansión, especialmente en mercados emergentes como China, donde el crecimiento económico impulsa el consumo de cigarros premium.

Subrayan que el futuro de la industria no depende solo del aumento en volumen, sino del fortalecimiento de la calidad, elemento clave para competir con otros países como Nicaragua y Honduras.

Destacaron que el cigarro dominicano ha ganado prestigio internacional, con productos que alcanzan precios de hasta US$350 por unidad, lo que refuerza su posicionamiento como un bien de lujo asociado a estilo de vida y exclusividad.

Asimismo, resaltaron el creciente vínculo entre la industria del tabaco y el turismo, con experiencias como visitas a fábricas, rutas del cigarro y eventos internacionales.

Siembra en el Sur

Como parte de su estrategia de crecimiento, la industria impulsa la expansión del cultivo hacia provincias del Sur como San Juan, Azua, Barahona e Independencia.

En estas zonas ya se han sembrado miles de tareas de tabaco, con potencial de crecimiento debido a la disponibilidad de tierras, condiciones climáticas favorables y mayor acceso a mano de obra.

Pide regular mano de obra extranjera

Es clave regularizar la mano de obra que emplean los productores de tabaco, no perseguirla, para que el sector siga fortaleciéndose y conquistar otros mercados.

Adocitab y Procigar citaron como ejemplo que en zonas como Tamboril, donde hay pleno empleo, la producción depende en gran medida de trabajadores haitianos, una realidad que, aunque incómoda para algunos sectores, resulta innegable.

Ambos gremios advierten que sería inviable sostener no solo el cultivo de tabaco, sino también actividades clave como la agropecuaria y la construcción.

Insisten en la necesidad de regularizar la mano de obra temporal, especialmente durante los aproximadamente 70 días críticos del cultivo, en lugar de perseguirla, lo que genera incertidumbre y pone en riesgo inversiones significativas.

Expresaron que a esto se suma la debilidad institucional en los procesos migratorios.

En ese sentido, denuncian prácticas irregulares y falta de control en el terreno, donde actores no autorizados se hacen pasar por autoridades, afectando tanto a empleadores como a trabajadores.

Aunque reconocen esfuerzos desde la dirección central de Migración, señalan que la aplicación en el territorio es desigual y, en muchos casos, arbitraria.