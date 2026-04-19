Renovar la cédula: Como deber y derecho

Publicado por Juan Manuel Morel Pérez Creado: Actualizado:

Hace una semana, la Junta Central Electoral inició la esperada entrega masiva de la nueva cédula de identidad y electoral. Este acontecimiento ha despertado entusiasmo en la ciudadanía: miles de dominicanos han acudido a los centros de expedición para recibir su documento.

Renovar la cédula no es solo obtener un documento moderno y seguro, sino reafirmar nuestra condición de ciudadanos plenos. Es un derecho fundamental, porque —como explica Susanna Pozzolo— los derechos constituyen el núcleo de la dignidad humana. La renovación garantiza que cada persona sea reconocida como sujeto de derechos y materializa el derecho a la identidad. Sin ella, el ciudadano queda marginado y limitado en el acceso a un conjunto de derechos entre ellos los servicios básicos, debilitando su participación en la vida democrática.

Al mismo tiempo, renovar la cédula es cumplir un deber constitucional. Luigi Ferrajoli sostiene que los derechos no existen sin deberes que los respalden. Obtener el nuevo documento implica colaborar con la transparencia electoral, la seguridad jurídica y el orden institucional. Lo que parece un simple trámite administrativo es, en realidad, un acto de fortalecimiento democrático y de compromiso con la institucionalidad.

Cumplir con este deber es lo que garantiza la vigencia de nuestros derechos fundamentales. La democracia no se sostiene únicamente en la exigencia de derechos, sino en la práctica cotidiana de deberes que los hacen efectivos. Renovar la cédula es uno de esos deberes esenciales: asegura que la identidad de cada dominicano esté actualizada y que el sistema democrático funcione con transparencia.

La nueva cédula representa la armonía entre derechos y deberes, renovarla es más que actualizar un documento, es un acto de responsabilidad y un recordatorio de que para exigir nuestras prerrogativas ciudadanas, debemos cumplir con las obligaciones que las sostienen. Solicitar la nueva cédula de identidad es un deber que se convierte en la construcción de un puente hacia el universo de los Derechos Humanos. No se trata únicamente de uno de los documentos de identidad más modernos y seguros, sino de la llave que abre la puerta al ejercicio pleno de las garantías ciudadanas y al cumplimiento de los deberes constitucionales.

Por ello, renovar la cédula es también un gesto de compromiso colectivo. Cada dominicano que acude a este proceso fortalece el catálogo de derechos fundamentales y deberes constitucionales, con esto reafirmamos que la democracia se construye día a día: no solo reclamando derechos, sino cumpliendo con las responsabilidades que los hacen posibles y solicitar la nueva cedulas es un compromiso ciudadano.