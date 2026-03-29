República Dominicana y Suiza: Acuerdo de seguridad social en camino, informa Eddy Olivares

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Berna, Suiza.– El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, sostuvo una reunión de alto nivel con autoridades de la Confederación Suiza, en la que se abordaron importantes iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación bilateral en materia laboral y de seguridad social.

El encuentro se celebró en la sede del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) en Berna, y contó con la participación de François Voeffray Peyro, jefe de la División de las Américas; Hervé Lohr, ministro y encargado de las Américas; así como Marcus Rothen, ministro y subdirector de dicha división, Patrick Meier, de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), y Kati Fréchelin, de la Oficina Federal de Seguridad Social (BSV).

El ministro Olivares estuvo acompañado por Pablo Valentín, apreciado embajador de la República Dominicana ante la Confederación Suiza.

Ministro Trabajo informa República Dominicana y Suiza preparan acuerdo de seguridad social

Uno de los principales temas tratados fue la negociación de un Convenio de Seguridad Social entre ambos países, que permitiría a los ciudadanos dominicanos y suizos sumar las semanas de cotización realizadas en sus respectivos territorios, facilitando el acceso a pensiones y otros beneficios.

El ministro destacó que este convenio evitará la interrupción de derechos adquiridos de los trabajadores suizo y dominicanos en materia de pensiones y seguros de salud. “Este acuerdo representa un acto importante a favor de la justicia social para los ciudadanos suizos y dominicanos que trabajan en los dos países”, expresó.

Asimismo, con la participación del embajador Valentín, se abordó el estado del acuerdo de readmisión de personas entre ambos países.

Las autoridades suizas informaron que están en disposición de firmar el instrumento, tras haber aceptado en 2022 las modificaciones propuestas al borrador presentado inicialmente en 2016, quedando pendiente la posición oficial de la República Dominicana.

Las autoridades suizas valoraron positivamente la calidad de las relaciones bilaterales, destacando el intercambio diplomático sostenido, las visitas oficiales de alto nivel y la cooperación en múltiples áreas. También se resaltaron los hitos históricos que reflejan décadas de relaciones formales entre ambos países.

En el ámbito laboral se destacó la paz laboral, el notable éxito del diálogo tripartito, del cual es un referente, y el rol de la República Dominicana en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el ministro de Trabajo dominicano ocupa un asiento en el Consejo de Administración en representación también de Centroamérica.

En ese contexto, además, fue valorada la calidad de la democracia dominicana y el aporte del presidente Luis Abinader a su consolidación, la estabilidad social y el crecimiento de la economía.

En la reunión también participaron Michel Jeanneret, de la Secretaría de Estado de Migración (SEM); Lia Wolf, coordinadora regional adjunta (Caribe); Janine Borghesi, de la División de las Américas; así como el viceministro Franklin Marte y los consejeros José Loreto Julián, encargado de la Sección Política de la Embajada Dominicana en Berna, y Valerine Hernández, de asuntos jurídicos de esa misión.