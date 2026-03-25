República Dominicana impulsa alianza regional por el empleo decente ante la OIT

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Ginebra.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, en representación de República Dominicana y Centroamérica, revalidó el compromiso con la promoción del trabajo decente y el fortalecimiento de políticas laborales inclusivas, durante su intervención en la 356 reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza.

En su alocución Olivares valoró como “oportuna y realista” la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 2026-2029, destacando que llega en un contexto internacional marcado por restricciones financieras, transformaciones productivas y crecientes desafíos sociales.

En ese sentido, subrayó la importancia de impulsar nuevas alianzas, fomentar la innovación y garantizar resultados concretos en beneficio de los trabajadores.

El ministro de Trabajo señaló que esta estrategia representa una oportunidad clave para enfrentar retos estructurales comunes en la región, como la informalidad laboral, la generación de empleos de calidad, la protección social y el aumento de la productividad.

Asimismo, resaltó el valor de la cooperación Sur-Sur y triangular como mecanismo para intercambiar experiencias y replicar buenas prácticas adaptadas a las realidades de los países.

El ministro también respaldó el enfoque programático de la OIT, al considerar que permitirá articular acciones de mayor impacto alineadas con las prioridades nacionales y regionales. En esa línea, abogó por fortalecer las alianzas con organismos financieros internacionales y el sector privado, especialmente en contextos donde la inversión en empleo y protección social es clave para la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo.

Durante su ponencia, destacó además, el papel de la República Dominicana como referente regional en la promoción del diálogo social y la implementación de políticas laborales innovadoras, en conjunto con los países de Centroamérica.

Finalmente, el titular de Trabajo reiteró el compromiso del país con el fortalecimiento del liderazgo de la OIT y su modelo tripartito, que integra a gobiernos, empleadores y trabajadores, como base para construir un futuro laboral más justo, inclusivo y centrado en las personas.