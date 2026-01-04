Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Por cierre del espacio aéreo tras ataques en Venezuela, cancelan 18 vuelos en el AILA

Desafíos 

Retos económicos de República Dominicana para el nuevo año

El 2025 estuvo marcado por una desaceleración en sectores clave como turismo y construcción.

Lency Alcántara

República Dominicana inicia el 2026 con un crecimiento económico debilitado y grandes desafíos estructurales. Tras cerrar el 2025 con una expansión cercana al 2 %, muy por debajo del promedio histórico de 4–5 %, expertos advierten que el país necesita reformas profundas para recuperar dinamismo y garantizar estabilidad social.

Contexto general

Las altas tasas de interés internas (13–14 %) encarecieron el crédito y frenaron inversión privada.

La inversión pública se redujo en el primer semestre, limitando el efecto multiplicador en la economía.

Factores externos mixtos: precios altos del oro y buenas exportaciones agrícolas, pero incertidumbre comercial y política monetaria restrictiva en EE. UU.

Voces expertas

José Lois Malkún : “El crecimiento al 2 % refleja desequilibrios en las variables fundamentales. El país necesita reordenar su sistema productivo para evitar que la economía siga orbitando en torno a un sol debilitado”.

Magdalena Lizardo (analista): “La caída en la inversión pública y la dependencia de factores externos muestran la fragilidad del modelo. Es urgente diversificar y fortalecer la capacidad interna de crecimiento”.

15 Magdalena Lizardo, economista e investigadora, señaló que el bajo crecimiento económico es uno de los principales focos de atención este año. Indicó que la economía dominicana apenas alcanzó un crecimiento cercano al 2 % hasta octubre, una cifra que contrasta significativamente con el desempeño registrado en años como 2004 y con el promedio histórico del país, que suele ubicarse entre 4 % y 5 %.

Antonio Ciriaco (académico): “La economía dominicana depende excesivamente de Estados Unidos. Sin un plan de reformas estructurales, seguiremos expuestos a los vaivenes externos y a la pérdida de dinamismo interno”.

Retos para el 2026

Reactivar el turismo con estrategias de diversificación de mercados y mayor promoción internacional.

Impulsar la construcción mediante políticas de crédito más accesibles y programas de vivienda social.

Fortalecer la inversión pública en infraestructura y servicios básicos para dinamizar la economía.

Diversificar exportaciones y aprovechar los precios favorables de productos como oro y cacao.

Reformas estructurales en educación, innovación y productividad para reducir dependencia externa.

El nuevo año plantea un escenario de cautela y oportunidad. Si bien los indicadores muestran debilidad, también existe margen para reorientar la política económica hacia un modelo más inclusivo y sostenible. El reto será transformar la desaceleración en impulso, con reformas que fortalezcan la resiliencia del país y garanticen bienestar para la población.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

