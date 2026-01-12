Retrasos en permisos frenan proyectos de construcción en RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) denunció los prolongados retrasos en la tramitación de permisos para proyectos de construcción, al señalar que la permisología se ha convertido en una “retranca” para el sector.

El presidente de la entidad, Eliseo Cristopher, aseguró que existen proyectos que llevan largos períodos sin avanzar en distintas instituciones públicas. Indicó que, en promedio, los procesos están tomando entre ocho y 10 meses, e incluso hasta un año. “Hay proyectos en esas diferentes instituciones como los ministerios de Turismo y Medio Ambiente que tienen alrededor de dos años dando vueltas”, afirmó.

Señaló que el gremio tiene denuncias de que hay cientos de proyectos paralizados tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en el de Turismo.

“Más de un 60 % hemos retrocedido”, dijo al comparar el escenario actual con períodos anteriores. Sostuvo que antes del año 2020 el sistema era más ágil. “Antes de 2020, Medio Ambiente era la institución que nosotros ponderábamos como más eficiente en eso”, señaló.

La Ventanilla Única de Construcción (VUC), que opera bajo el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), es la vía establecida para la emisión de permisos y licencias, al integrar a las distintas instituciones que participan en las operaciones de construcción.

El vicepresidente de Copymecon, Juan Bautista Mora, explicó que la falta de coordinación interinstitucional y la cantidad de requisitos exigidos generan largos atrasos.

“Los proyectos están prisioneros, fruto de las tantas documentaciones que piden, y cuando tú la depositas, luego te piden otras que no te pidieron en ese momento; serán cinco, seis, siete, ocho, 10 meses, un año, un proyecto paralizado”, explicó.

Atribuyó parte del problema son fallas internas en la gestión institucional. “Hoy en día, el Ministerio de Medio Ambiente, principalmente, entiendo que por falta de capacidad o de personal, de gestión interna, porque entre ellos mismos no tienen una conexión, una coordinación”, manifestó.

Cristopher advirtió que esta situación afecta directamente la sostenibilidad de las empresas constructoras, que operan con financiamientos costosos y de corto plazo.

Bautista Mora también cuestionó los tiempos de respuesta en la etapa de precalificación. “La precalificación de un proyecto no es más que determinar si ese proyecto, la permisología va a una provincia o si es directamente la institución, pero en lo que definen esa parte duran seis meses para darte respuesta”, dijo.

Según explicó Cristopher, la centralización de los procesos, sin una adecuada coordinación entre las instituciones, ha agravado la situación, ya que la falta de un solo documento solicitado por una entidad paraliza todo el trámite.

Agregó que también se presentan inconvenientes con los pagos y las plataformas tecnológicas. “A veces le dicen que tienen que pagar los impuestos, uno lo paga y después dicen: “no, pero no lo ha pagado”, y fue que ya cambiaron la plataforma”, relató.

Detalló que anteriormente los plazos eran previsibles. “Anteriormente tú conseguías una licencia en Medio Ambiente en 45 o 60 días. Pero al día de hoy tú no sabes”, expresó.

Los directivos de Copymecon llamaron a las instituciones a solucionar estos problemas y a mejorar la coordinación entre las áreas técnicas, al advertir que la incertidumbre continúa afectando la ejecución de proyectos de construcción en el país.