Aumento de precios alimentos , servicios y restaurantes

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, la inflación fue de 4.95 %, manteniéndose dentro del rango meta del programa monetario de 4.0 % ± 1.0 % por 32 meses consecutivos, desde mayo de 2023, según destacó el Banco Central.

En el mes de diciembre 2025, el índice de precios al consumidor (IPC) mostró una variación de 0.84 %. Los aumentos de precios en alimentos básicos, servicios personales, restaurantes y transporte incidieron en la inflación.

El BCRD explicó que la mayor incidencia correspondió al grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que explicó el 50.17 % de la inflación del mes. Dentro de este grupo se registraron alzas en el pollo fresco, plátanos y sus variedades, ajíes y tomates. También aumentaron los precios del café, zanahoria, caldo de pollo, carne de res, yuca, papa y arroz

Otros grupos que incidieron en el IPC fueron Bienes y Servicios Diversos, con una variación de 1.32 %, por alzas en los servicios de cuidado personal como lavado, peinado y corte de pelo, Recreación y Cultura, con una inflación de 1.64 % por alzas en los paquetes turísticos y Restaurantes y Hoteles, que presentó una variación de 1.00 % por el aumento de precios de comidas preparadas fuera del hogar, entre ellas el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento, el servicio de pollo y los sándwiches.

El grupo Transporte registró una variación de 0.29 %, explicada principalmente por aumentos en las tarifas del pasaje aéreo y del transporte terrestre, mientras que Muebles y Artículos para el Hogar mostró una inflación de 0.56 %, asociada a alzas en los servicios domésticos, reparación de muebles y productos de limpieza.