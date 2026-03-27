Ron Barceló registra aumento de un 4% en sus ventas

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La empresa Ron Barceló ha registrado un aumento en sus ventas de un 4% en lo que va del año en comparación con el mismo periodo del 2025, además proyecta consolidar su marca en el mercado asiático.

Así lo reveló el director de Operaciones de la compañía, José Miguel Canals Fontes, quien destacó que Ron Barceló exporta el 80% de su producción, siendo el ron oscuro más exportado del mundo, consolidando su liderazgo con presencia en más de 90 países.

Durante un encuentro con periodistas e influencers en el Centro Histórico Ron Barceló, ubicado en San Pedro de Macorís, Canals Fontes indicó que actualmente la empresa produce alrededor de tres millones de cajas de ron al año, cada una con 12 botellas, de las cuales el 20% se comercializa en el mercado local.

Resaltó que el principal mercado de la marca es España, donde se colocan cerca de 1,300,000 cajas anuales. Siendo otros mercados importantes Estados Unidos, Perú, Chile, Honduras y Rusia.

El encuentro se realizó en el marco de la plataforma Mujeres a la Roca, una iniciativa que promueve espacios de aprendizaje y experiencias en torno a la cultura del ron, mediante catas y actividades diseñadas para que el público femenino pueda conocer y apreciar esta bebida desde una perspectiva informada y responsable.

De su lado, Karina Gómez, gerente global de Comunicaciones y Eventos, dijo que “como empresa dominicana con proyección internacional, creemos firmemente que el conocimiento nos da poder para elegir mejor y disfrutar de manera responsable.

Posteriormente, de la mano de Daniela Medina, desarrolladora de productos de Barceló, las invitadas cataron distintos blends de ron, identificando sus aromas, sabores y características distintivas.