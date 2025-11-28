Sector comercial tiene buenas expectativas de ventas en Black Friday

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jenniffer Troncoso afirmó que las expectativas del comercio para este Black Friday 2025 es que las ventas aumenten en comparación a los meses anteriores y poder dinamizar las ventas y la economía.

“Para el comercio este año 2025 ha sido muchos retos, pero se esperan buenas ventas y ya sí ha sido, ha habido un movimiento económico durante estos días”, dijo.

De acuerdo a las estadísticas del Banco central el sector comercio ha registrado un crecimiento de 3.4% en el periodo enero a junio de este año y en el mes de julio el crecimiento fue de apenas 1.6 %. En el trimestre enero-marzo el crecimiento del sector fue de 4.1 % y de abril a junio fue de 2.7 %.

A pesar de una merma en las ventas el sector mantiene expectativas altas. “En comparación con el año pasado, la expectativa es que aumenten las ventas. Realmente ha habido en alguno de los rubros desde ya un aumento en comparación con el año pasado, en especial en la partida de electrodomésticos que es de los productos que más se venden. Los dominicanos acostumbran esperar a hacer sus compras de electrodomésticos para estas fechas”, indicó.

Troncoso indicó que además se cuenta con el apoyo de las entidades financieras que tienen acuerdos con diferentes negocios y ofrecen una devolución con la compra de tarjetas de créditos o débito. “Los dominicanos tienen la disponibilidad de adquirir sus productos a muy buenos precios. Y los comercios han logrado tener muy buenas ofertas para estas fechas “, expresó.