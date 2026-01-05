Sector hidrocarburos cierra 2025 con avances

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El sector de hidrocarburos de República Dominicana cerró el 2025 con avances significativos en fortalecimiento técnico, actualización normativa y generación de información científica estratégica, sentando bases sólidas para una exploración más precisa, transparente y alineada con estándares internacionales, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Indicó que durante el recién finalizado año, el Gobierno dominicano dio un paso decisivo en el ámbito institucional y legal con la promulgación de la Ley 37-25 sobre Hidrocarburos, que moderniza el marco normativo vigente desde 1956.

El ministro Santos dijo que, en paralelo, el país avanzó en el fortalecimiento de su infraestructura científica, con la culminación de una ambiciosa campaña de dosificación gravimétrica nacional, ejecutada entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.

“Este proyecto permitió incorporar más de 600 nuevas mediciones de gravedad, mejorar la resolución de los modelos gravimétricos y generar un mapa de anomalía de Bouguer actualizado, insumo clave para identificar estructuras subterráneas con potencial petrolero y reducir la incertidumbre exploratoria”, sostuvo.

Resaltó el impulso a la capacitación especializada del capital humano, con la realización de un curso-taller internacional en gravimetría, desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas, junto a organismos regionales y expertos internacionales.

En el plano de la exploración, el ministro Santos resaltó la firma de un acuerdo de producción compartida con el consorcio Global Min, resultado de la Primera Ronda Petrolera, que otorga derechos de exploración por once años en los bloques CB1 y CB2 de la cuenca del Cibao.

Agregó que ese esquema delega la inversión, tecnología y ejecución de las operaciones al sector privado, sin comprometer recursos fiscales del Estado.

En términos económicos, Santos informó que entre enero y noviembre de 2025 se registró una reducción interanual de 5.5 % en el valor de las importaciones de combustibles, reflejando un contexto de mayor eficiencia y mejor gestión del sector energético.