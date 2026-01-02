Iván Jesús García afirma reforma fiscal no debe tocar el Itbis

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván Jesús García, espera que si en este nuevo año se presenta una reforma fiscal, esta no afecte al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), porque de ser así, tendría un impacto en los más pobres del país.

Dijo que la reforma fiscal que se aplique debe ser integral y consensuada con el sector comercio, donde no afecte, insistió, a la población de menos recursos.

Al puntualizar los retos que tiene el sector comercio del país, el dirigente comercial apuntó que si en una posible reforma fiscal se va a tocar el Itbis, debería ser para disminuir la tasa a múltiples artículos.

“Que no se toque el Itbis al alza, por el contrario, que se pueda disminuir la tasa de muchos artículos”, precisó.

García también se refirió a las modificaciones del Código Laboral y la Ley de Seguridad Social, la formalización de los negocios propiedad de extranjeros chinos y la Ley de Residuos Sólidos.

Sobre el Código Laboral, reiteró que se debe cumplir con el artículo 50 de la Ley 87-01, en el cual se especifica que se cambiará la cesantía por el seguro de desempleo.

“Van 24 años que no se cumple la Ley respecto a éste artículo”, dijo.

Agregó que la Ley sobre Seguridad Social 87-01 necesita una urgente modificación.

Mientras que sobre la formalización, explicó que se debe continuar denunciando para que los negocios propiedad de los chinos se formalicen y así cumplan con todas las leyes del país.

Asimismo se refirió a la Ley de Residuos, de la cual señaló que esta penaliza a las mipymes, porque pagarán impuestos igual que una industria.