¿Seguirán subiendo los combustibles y otros productos en RD por conflicto en Medio Oriente?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya comienza a sentirse en el bolsillo de los dominicanos. El más reciente aumento de los combustibles también provocó alzas en las tarifas aéreas en todas las rutas.

Ante este escenario, surge la pregunta: ¿seguirán subiendo los combustibles y otros precios?

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas explicó al periódico HOY que la economía dominicana continuará bajo presión inflacionaria en los próximos meses como consecuencia del aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo, impulsado por las tensiones geopolíticas.

“Aunque el Gobierno ha logrado contener parcialmente el impacto mediante subsidios a los combustibles, los incrementos ya comienzan a reflejarse de manera gradual en el mercado local. Esta contención no elimina el efecto del choque externo, sino que lo distribuye en el tiempo”, indicó.

Haivanjoe Ng Cortiñas

El especialista advirtió que, en una economía altamente dependiente de las importaciones energéticas como la dominicana, el encarecimiento del petróleo se transmite de forma directa a sectores clave.

“(Impacta) el transporte, la generación eléctrica y la producción agrícola. Esto genera un efecto en cadena que termina (elevando) el costo de los alimentos y el nivel general de precios”, explicó.

Ng Cortiñas señaló que estimaciones preliminares sitúan el impacto inflacionario adicional entre 0.45 % y 0.85 %, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales del crudo y de la duración del conflicto.

“En el corto plazo, se espera que los precios de los combustibles continúen ajustándose de manera gradual, mientras que el mayor impacto sobre los alimentos se manifestará con cierto rezago, pero de forma más persistente.”, precisó.

Asimismo, sostuvo que el principal desafío para las autoridades será mantener el esquema de subsidios sin comprometer el equilibrio fiscal.

“El costo de mantener los precios internos por debajo de los niveles internacionales sigue en aumento", afirmó.

A su juicio, si el escenario geopolítico se prolonga, el país enfrentará un entorno de inflación importada con escaso margen de maniobra interna.

“De prolongarse el actual escenario geopolítico, la economía dominicana enfrentará un entorno de inflación importada, en el que el margen de maniobra interna será limitado”, concluyó.