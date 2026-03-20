Guerra en Irán sigue golpeando en RD: el Gobierno sube 10 pesos a las gasolinas

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue provocando estragos en el mundo. En República Dominicana el impacto de la crisis provocada por las tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear los precios de los principales combustibles.

En solo una semana, el Gobierno aumentó 10 pesos a las gasolinas y el gasoil (premium y regular), aunque el precio del gas licuado de petróleo (GLP) se mantiene igual.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó este viernes que para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

La guerra ha provocad estragos económicos en el mundo.

Gasolina premium se venderá a RD$305.10 por galón (la semana pasada estaba a RD$295.10). La regular, a RD$287.50 por galón (antes se venía a RD$277.50).

Gasoil

Mientras, el gasoil regular, RD$239.80 por galón (antes, RD$229.30); el óptimo, RD$257.10 por galón (antes RD$247.10)

Gas

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio. El gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

Otros

Avtur, RD$323.49 por galón; sube.

Kerosene, RD$366.60 por galón; sube.

Fueloil #6, RD$201.38 por galón; sube.

Fueloil 1%S, RD$215.86 por galón; sube