Presidentes bajo fuego: los atentados que sacudieron el poder, ahora con Donald Trump en foco

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los atentados contra presidentes y líderes políticos han marcado la historia contemporánea, dejando huellas profundas en la memoria colectiva y en los protocolos de seguridad de las democracias. El reciente episodio que obligó a evacuar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca revive un debate histórico: cómo proteger al poder sin aislarlo del pueblo.

En Estados Unidos, cuatro presidentes fueron asesinados en el cargo: Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en 1963. Cada uno de estos magnicidios redefinió la seguridad presidencial y dejó cicatrices en la nación. Otros líderes sobrevivieron a intentos de asesinato, como Andrew Jackson en 1835, cuando dos pistolas fallaron y él mismo se defendió con su bastón; Theodore Roosevelt en 1912, que continuó su discurso tras recibir un disparo detenido por el manuscrito que llevaba en el bolsillo; Harry Truman en 1950, cuando nacionalistas puertorriqueños intentaron atacarlo en Blair House; Gerald Ford en 1975, víctima de dos intentos separados en California; y Ronald Reagan en 1981, gravemente herido por los disparos de John Hinckley Jr.

Abraham Lincoln con la proporción ancho-alto del rostro dibujada

Donald Trump se ha convertido en el presidente más amenazado de la historia reciente, con tres intentos de asesinato en apenas dos años. En julio de 2024, un disparo alcanzó su oreja durante un mitin en Pensilvania, donde un asistente murió y otros dos resultaron heridos. En septiembre del mismo año, un hombre armado con un rifle fue detenido en su club de golf en Florida. Y en abril de 2026, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un sospechoso armado intentó ingresar al evento, lo que obligó a evacuar al presidente y a gran parte de su gabinete. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que los protocolos de seguridad serán “completamente diferentes” en futuras citas, destacando la rapidez operativa de los agentes.