Adiós a una leyenda: Fallece Monte Coleman, tres veces ganador del Super Bowl

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Monte Coleman, el aguerrido linebacker que ganó tres Super Bowls con Washington y que posteriormente dirigió a Arkansas-Pine Bluff a un campeonato de conferencia, falleció a los 68 años.

UAPB y los Commanders anunciaron su muerte el domingo. No se reveló la causa del fallecimiento.

“Monte Coleman fue uno de los mejores jugadores en la historia de Washington”, declaró Josh Harris, propietario mayoritario de los Commanders. “Fue uno de los pilares de nuestras defensas campeonas, habiendo jugado en los tres equipos ganadores del Super Bowl. Su resistencia y liderazgo establecieron el estándar de lo que significaba vestir la camiseta granate y dorada”.

Nacido el 4 de noviembre de 1957 en Pine Bluff, Coleman se unió al equipo de Central Arkansas sin beca deportiva antes de ser seleccionado en la undécima ronda del draft por Washington en 1979. Jugó sus 16 temporadas en la NFL con el equipo, participando en 215 partidos de temporada regular, el segundo mejor registro en la historia de la franquicia, solo superado por el miembro del Salón de la Fama, el cornerback Darrell Green.

Coleman es miembro del Salón de la Fama del equipo y ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en tacleadas individuales.

“Quizás no inventó la posición de linebacker nickel”, dijo el entonces gerente general Charley Casserly cuando Coleman se retiró en 1995. “Pero la elevó a un nivel que no se ha visto desde entonces”.

Coleman se convirtió posteriormente en entrenador de apoyadores en la UAPB y luego asumió el cargo de entrenador principal tras la temporada de 2007. Permaneció al frente del equipo durante una década, ganando el título de la Conferencia Atlética del Suroeste en 2012.

“El entrenador Coleman representaba todo aquello por lo que luchamos en la UAPB”, declaró el director atlético Chris Robinson. “Excelencia, integridad y un compromiso inquebrantable con el desarrollo de nuestros estudiantes-atletas. Su legado no solo se refleja en campeonatos y reconocimientos, sino también en las vidas que transformó a diario”.